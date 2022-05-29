«Модница недели» среди невесток: что позволило Алене Красновой выглядеть эффектно, а Лиану Шульгину сделало пресной и скучной

В модную битву вступили две хрупкие девушки, но при этом уже замужние дамы, а одна из них еще и мамочка полуторагодовалой малышки.

Модельер Наз Маер оценил для Teleprogramma.pro образы невесток Кристины Орбакайте и певицы Валерии – Алены Красновой и Лианы Шульгиной. Какая же из красавиц самая модная? Ответ смотрите ниже.

Алена Краснова: отменный вкус и чувство стиля

Невестка Кристины Орбакайте, жена Никиты Преснякова Алена Краснова – профессиональная модель. Девушка умеет себя подать и явно знает свои лучшие стороны.

«Лаконичный черный никогда не выходит из моды, это универсальный цвет, с которым интересно экспериментировать. Темные глубокие оттенки не так просты, как это может показаться на первый взгляд. Являясь фундаментом образа, черный позволяет девушкам демонстрировать отменный вкус и чувство стиля. Ведь даже самый простой лук, выдержанный в одном тоне, может выглядеть супер эффектно, если его умело обыграть. И, судя по всему, невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова прекрасно чувствует стиль и действительно умеет преподнести себя с выигрышной стороны. Экокожа – бессменный тренд 2021, 2022 годов. Алена выбрала кожаные расклешенные брюки, однако умеренный клеш, который идет от колена, опять же указывает на любовь к спокойной классике. Минималистичные светлые кроссовки прекрасно сочетаются с небольшой черной сумочкой актуальной модели, больше напоминающей клатч, а легкая укороченная курточка нараспашку добавляет образу нотку бунтарства. 10 из 10 – удобно, модно, универсально! Даже через 3 года такой образ тоже будет смотреться неплохо».

Алена Краснова: лук в духе звезды Голливуда

А с этим нарядом Алены Красновой получился небольшой конфуз. Так что, если задумаете его повторять, учтите ошибку невестки Орбакайте.

«Платье говорит о женщине очень многое. Невестка Орбакайте проявила себя как смелая личность, выбрав максимально облегающий силуэт и длину мини. Фасон платья сексуальный, интригующий. Замочек безупречно подчеркивает ключицы, а вот зона декольте как-то выбивается из общей картины. Зато замшевые туфли-ботинки теплых тонов гармонируют с платьем и шикарно сочетаются с небольшой черной сумкой на коротком ремешке. Темные очки, стильный кулон и копна распущенных волос завершают лук в духе «голливудской звезды». И все же Алена получает 7 из 10, так как бюст в выбранном платье, мягко говоря, затерялся».

Лиана Шульгина: пресно и скучно

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина – молодая мама и человек очень правильный. Этот ее иногда и подводит.

«Судя по белоснежному наряду красавицы Лианы Шульгиной, девушке очень хочется нравиться окружающим. Милые шортики демонстрируют красивые длинные ножки, а нежная кофточка не скрывает хрупкость линии плеч. Цвет, модель сумочки и золотая фурнитура отдают дешевизной и легкомыслием, да и обувь красотки зрительно увеличивает размер стопы. Вроде бы все хорошо, но как-то пресно и скучно. Прости, Лиана, только 5 из 10. Хотя тонкий кожаный ремешок на шортах смотрится очень добротно и действительно заслуживает внимания, впрочем, как и идеальный макияж миловидной невестки Валерии».

Лиана Шульгина: аутентично и женственно

Этот лук невестки Валерии профессионал оценил гораздо выше, чем предыдущий. Но и он оказался не без изъяна. Что подвело Лиану Шульгину? Интрига раскроется уже скоро.

«Второй образ Лианы, безусловно, компенсирует недостатки первого лука. В данном случае девушка потрудилась на славу, посмотрите, чего стоит один только топ! Черный и укороченный с нетривиальным фигурным вырезом, он не выглядит как вещь из категории масс-маркет, напротив, в глаза бросается именно уникальный дизайнерский подход. Грубая «солдатская» обувь шикарно вплетается в канву этого эклектичного лука, а однотонный укороченный бомбер и темные узенькие брюки добавляют весьма аутентичному образу уместную женственность. Жаль, Лиана выбирает странные для ее возраста сумочки. Здесь сумка если и гармонирует, то только по цвету, но в целом опять дешевит продуманный «сюжет», создается впечатление, будто бы девушка держит не свою, а чужую сумку, оказывая, так сказать, добрую услугу. Поэтому Лиана чуть-чуть не дотянула до десяточки, 9 из 10».

Подводим итоги

В модной битве побеждает не дружба, а хороший вкус, чувство стиля, умение создавать образы. В этом свою визави превзошла невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова. Она стала победителем по сумме баллов, набрав за два образа семнадцать баллов против четырнадцати, которые получила невестка певицы Валерии Лиана Шульгина.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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