«Собран из покупок прошлых лет»: Пынзарь в Стамбуле предстала в рваных джинсах и футболке с мультяшным принтом

Бывшая участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь явно претендует на лавры большой модницы. Блондинка старается быть в тренде и тщательно подбирает луки даже для прогулок.

На этот раз Дарья Пынзарь облачилась в рваные джинсы и футболку с мультяшным принтом. В таком виде вместе с мужем Сергеем она отправилась на прогулку по городу Стамбулу.

Модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Наз Маер оценил аутфит ведущей «Дома-2» Дарьи Пынзарь, заметив, что сейчас можно все.

«Еще пару сезонов назад стилисты рекомендовали модницам выбросить рваные джинсы, — отметил модельер Наз Маер. — Прошло несколько лет, и мы видим, что благодаря дизайнерам они возвращаются. Это не тренд, но и не антитренд. Во-первых, почему нет, раз мы говорим о том, что сейчас можно все? Во-вторых, рваные джинсы настолько полюбились девушкам во всем мире, что легче разрешить, чем запретить. Футболки с мультяшными принтами, аппликациями и вышивкой имеют место быть, хоть и супертрендом не являются. Я бы назвал образ повседневным и базовым, собранным из покупок прошлых лет. Но несмотря на это, он не старомодный, не устаревший. В целом этот образ — пример грамотного вложения капитала, когда вещи остаются модными и через год, и через два, и через три».

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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