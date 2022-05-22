Слингбэки, лодочки, мюли: какую модную обувь на лето выбирают Водянова, Нюша, Пугачева и другие звезды

Эксперт в области моды Лариса Тимиряева рассказала читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какую обувь стоит купить в этом сезоне. Она раскрыла плюсы и минусы модных туфель и босоножек.

До лета остались считанные дни. В гардеробе модниц уже появились брюки, куртки и юбки из новых коллекций. Но одним из главных предметов образа остается обувь. О самых модных туфлях и босоножках весенне-летнего сезона 2022 для читателям сайта Teleprogramma.pro рассказала имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

«Женственность вновь вернулась в моду, слегка подвинув тренд на то, что подходит и женщинам, и мужчинам. Разберем, какие модели женственной обуви в списке модных фаворитов предстоящим летом», — отметила эксперт.

Виктория Боня

Бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня живет в Монако и большая часть гардероба у нее состоит из летних вещей. Она любит брендовые луки. В ее коллекции есть белые мюли, которые светская львица сочетает с платьями и джинсами.

«В весенне-летнем сезоне 2022, практически нет антитрендов, носить можно любую обувь, особенно если она отличного качества и удачно комплектуется в стильные образы. Единственное, сколько бы не стоили, например, мюли Bottega Veneta с эффектом стежки как у Виктории Бони, ими уже никого не удивишь. Поэтому носить и донашивать можно, но вкладываться в них уже не стоит», — пояснила Тимиряева.

Алла Пугачева

«Не сдают своих позиций и туфли „Мэри Джейн“ — с круглым мысом, перепонкой на широком каблуке», — заявила стилист.

Именно такую обувь выбрала Алла Пугачева. В 73 года она продолжает следить за трендами. И чаще всего певица носить туфли и босоножки на небольшом каблуки. Такой выбор обуви любой образ делает элегантным. Но также ее можно увидеть в балетках, кроссовках и кедах. Артистка не боится экспериментировать со стилем.

Ксения Собчак

Ксения Собчак славится не только своим острым характером, но и особенным чувством стиля. Телеведущая зачастую носит наряды, которые имеют необычные детали. А романтические платья она дополняет туфлями с открытой пяткой. Такая обувь стала особенно популярна в прошлом году.

«Слингбэки, как и туфли лодочки, переходят уже практически в разряд классической обуви, а значит вне моды. Они идеально монтируются в элегантные образы, в классические и деловые стили. Идеальный компаньон для легкого летнего платья в сочетании с деловым жакетом. Модного градуса слингбэкам можно добавить фигурным каблуком», — рассказала Лариса.

Ольга Бузова

А вот Ольга Бузова старается быть женственной. И хотя порой она позволяет себе жакеты и куртки с мужского плеча, ее обувь — туфли на каблуке. Недавно телеведущая покрасовалась в шелковом костюме небесного цвета с черным прозрачным корсетом. Она дополнила лук модными туфлями Amina Muaddi в тон.

«Кстати, фигурный каблук добавит модного градуса любой обуви, поскольку уже является самодостаточным трендом. Так что, хотите быть модными, выбирайте обувь с каблуком необычного дизайна», — отметила Тимиряева.

Виктория Лопырева

Манекенщица часто носит платья и юбки. Конечно, туфли стали ее любимой палочкой выручалочкой. И хотя у блондинки длинные ноги, от каблуков она не отказывается. Не удивительно, что звезда всегда притягивает мужские взгляды. И теперь она красуется в мюлях Bottega Veneta.

«Модного градуса любой обуви добавит и белый цвет. Он, в весенне-летнем сезоне забирает пальму первенства у черного цвета», — призналась эксперт.

Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская успешно совмещает карьеру и материнство. Она старается выглядеть привлекательно, поэтому часто устраивает шопинг. И в ее арсенале есть яркие наряды, которые она сочетает с ультрамодной обувью. Так ей приглянулись необычные лодочки.

«Не менее модной считается обувь ярких, насыщенных оттенков: розовых, красных, фиолетовых, зеленых, желтых, неоновых.. Ее можно использовать либо как акцентное цветовое пятно либо в монохроме (когда обувь подбирается в цвет с одеждой). Либо подбирать в цвет принта одежды. Сейчас вошло в моду контрастное столкновение теплых и холодных оттенков в одном образе как, например, у Натальи Подольской, где сочетаются вместе теплый оранжевый цвет платья с холодной фуксией у обуви, то в таких случаях необходимо добавить цвет компаньон, который в своем составе содержит и тепло и холод, а это либо зеленый (синий + желтый), либо фиолетовый (синий + красный). У Натальи сценический образ с фиолетовым антуражем. А в жизни достаточно фиолетовой или зеленой сумочки или объемных украшений и все», — высказалась стилист.

Нюша

«Остаются популярными босоножки с тонкими ремешками и шнуровками. Их популярность в летнем сезоне вполне объяснима, поскольку они идеально сочетаются с платьями и топами. А также гармонично смотрятся с модной бахромой, поскольку у них единый ритм линий», — отметила эксперт.

Наталья Водянова

Модель Наталья Водянова регулярно оказывается на показах мод и светских раутах. Она носит легкие струящиеся платья и деловые костюмы. А вот туфли модель любит необычные. Босоножки с тесемками в стразах, облегающие ногу — уже стали хитом сезона.

«Особенно хочу выделить босоножки в римском стиле. С возвращением в моду женственности, модные гладиаторы тоже сменили курс на женственность, став более изящными и более низкими. Обратите внимание на модель Натальи Водяновой», — рассказала Тимиряева.

Анастасия Шубская

Жена Александра Овечкина растит двоих детей, но при этом обладает стройной фигурой. Она носит утонченные и лаконичные наряды. Босоножки без декора стали ее особой любовь. Подобная обувь есть и у Водяновой.

«Уверенно удерживают лидирующие позиции и босоножки с минималистичным дизайном, состоящим либо всего из одного ремешка и веревочек, либо с пластиковым прозрачным верхом, либо с тонкими ремешками цвета нюд в цвет тела, что делает обувь невидимой. Обувь „невидимка“ в топе самых модных трендов», — пояснила Лариса.

Ксения Бородина

Ценит лаконичность и стиль Ксения Бородина. Телеведущая не скрывает, что часто шопиться и следит за трендами. Она частая веселится с подругами на вечеринках. А так как Ксения теперь в разводе, то ее образы стали еще более женственными. Свои платья она предпочитает дополнять туфлями или босоножками на шпильке. Она часто предпочитает обувь с тонкими ремешками. В них нога кажется особенно изящной.

Клава Кока

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. Она делает яркий макияж, выбирает необычные наряды и не боится быть слишком броской. На сцене ее можно увидеть в босоножках с мехом. Такая обувь подойдет не каждой моднице, но если вы хотите выделиться на вечеринке, то стоит обратить внимание.

Но певица Нюша демонстрирует, что необычную обувь можно носить и в обычной жизни. В этом сезоне резиновые мюли на платформе стали дополнять ее образы.

«На пике моды в весенне-летнем сезоне 2022 объемная платформа. Нюша в черных шлепках в Абу — Даби. Объемы не хотят покидать модный пьедестал. И как бы не прорывалось в моду изящество и утонченность, объемы никуда не уходят. Так что, если есть обувь с массивным каблуком или массивным декором, смело носите и будете модной Клава Кока», — отметила эксперт.

Мирослава Карпович

А вот звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович во время фотосессии облачается в разные образы. Ей довелось щегольнуть в остромодных босоножках Versace по типу кукол Bratz. Они отличаются толстым каблуком и высокой платформой. Не все модниц могут проходить в них целый вечер. Так Бородина надела их один раз. По всей видимости, Карпович в обычной жизни их тоже носить не захочет.

«Мода сейчас очень лояльна. Можно носить то, что нравится, но в моде стиль. Сооружая образ, нужно понимать в каком стиле он будет комплектоваться, ведь, чаще всего, именно обувь и определяет стилевую концепцию. Не удачно подобранная или поношенная, неопрятная обувь, мгновенно перечеркнет весь образ. Первое на что мы обращаем внимание — это прическа и обувь. Недаром считается, что „Если у вас уложены волосы и на вас хорошие туфли, то вы можете идти на улицу в чем угодно“», — процитировала Тимиряева дизайнера Айрис Апфель.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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