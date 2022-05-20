Затискала всех собак: Бородина в остромодной куртке сливочного цвета и джинсах предстала на работе

Телеведущая даже на съемках предпочитает носить луки в стиле кэжуал.

Ксения Бородина уже 18 лет ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что этот проект сделал ее знаменитой. А вот богатой телеведущая стала не сразу. Она долгое время подрабатывала диджеем, а также вела свадьбы и корпоративы.

Теперь весомый доход ей приносит реклама в соцсетях. После развода с Курбаном Омаровым она уже купила себе третью квартиру в Москве и теперь выбирает недвижимость в Дубае.

У Бородиной также роскошный гардероб. Она любит наряды люксовых брендов. Но на днях телеведущая в трикотажном платье и косухе отметилась в метро. Она спешила на шоу Елены Блиновской.

А вот 19 мая Ксения приехала на работу, облачившись в широкие джинсы и куртку молочного цвета с алой строчкой. Она поддержал тренд на необычные куртки под деним. При этом наряд скрыл изъяны ее фигуры.

На съемочной площадке «Дома-2» она понянчила всех собак. Бородина потискала щенка самоеда, а потом взяла на руки карманную собачку по кличке Пабло Эскобар. Вечер она предпочла провести с подругами. Вместе с Натальей Варвиной звезда поужинала в ресторане, а потом отправилась в театр.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что любят повторять ее образы. «Какая в классная», «Сколько же у вас нарядов», «Куртка крутая! А я ничего себе найти не могу», «Ксюша, прям плюшевая такая», «Выглядит круто», — стали писать подписчики.

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