«Неуместно»: какую шляпу не стоит выбирать для пляжа, показала Ирина Дубцова

На днях Ирина Дубцова заявила, что уехала из России. Певица отправилась на любимые Мальдивы, чтобы переждать сезон аллергии, которой давно страдает. На курорте артистка решила запечатлеться на пляже, примерив широкополую шляпу.

По словам стилиста Нади Ивановой, широкополые шляпы — это классика пляжной моды. Из сезона в сезон мы можем их видеть в коллекциях модных дизайнеров. Однако при выборе пляжной шляпы есть один важный нюанс.

«Это соотношение полей с пропорциями фигуры. Непропорционально будет смотреться шляпа с узкими полями на даме в форме и наоборот. На Ирине шляпа выглядит гротескно. Шляпы с такими широкими полями хорошо смотрятся на исключительно длинноногих моделях на подиумах. На пляже шляпы с такими полями на девочках неуместны», — отметила Надя Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «Культуролог моды». Опыт в сфере фэшн — 19 лет.

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