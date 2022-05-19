«Добавила акцент, но не перегрузила»: Малинина в тотально черном аутфите прогулялась по Лондону

Дочь Александра и Эммы Малининых Устинья живет в Лондоне. Звездная наследница изучает музыку в Королевском колледже, а в свободное время гуляет по столице Великобритании в модных луках.

Модельер Наз Маер отметил, что Устинья выбрала «хороший городской образ: пальто, сумка, кроссовки, легинсы». По словам эксперта, вещи в комплекте модные, стильные, актуальные и соответствуют духу молодежи.

«Тотальный черный лук Устинья разбавила бордовой сумкой. Добавила акцент, но и не перегрузила за счет сдержанного комплекта в целом, хотя сумка брендовая, кричащая. Хотелось бы посмотреть, что за верх девушка выбрала под легинсы, так как это может быть как пример для подражания, так и полный провал», — сказал Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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