«Кожа, платформа, длинные ноги»: невестка Валерии повысила «градус агрессии» в необычном аутфите

В эти дни невестка Валерии Лиана Шульгина с семьей отдыхает в Дубае. Накануне она показала своим фанатам весьма экстравагантные снимки. Молодая мама позировала в наряде тотал-блэк. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер, глядя на фото Лианы, отметил, что образ можно назвать агрессивным.

«В этом вызывающем комплекте присутствует все, чтобы продемонстрировать свои сексуальность и женственность: кожа, облегающая одежда, платформа в сочетание с высоким каблуком, а также демонстрация длинных ног и стройной талии. Как мужчине, мне все нравится. Как стилисту, есть вопросы.

По словам Маера, оверсайз уступает место подчеркнутым женственным формам, но утрирование ни одни образ до добра не доведет.

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«Если заменить обувь на лоферы или более классические туфли, градус агрессии сразу значительно снизиться», — заключил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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