Просто леди: Лиза Арзамасова в платье с разрезом и черном пальто отметилась на шопинге

Актриса решила провести время за покупками без мужа и сына. Она похвасталась своим женственным образом.

Лиза Арзамасова многим знакома благодаря сериалу «Папины дочки». Но она успела вырасти и пополнить копилку новыми работами в кино. Более того, актриса играет в театре и порой ее можно увидеть на телевизионных шоу.

За последние два года в ее жизни произошло много событий. Артистка вышла замуж за Илью Авербуха, а также стала мамой. Она родила своего первенца — сына Льва.

Примечательно, что Арзамасова быстро вернулась к работе. Она также написала книгу. Актриса успевает уделять время сыну. При этом она часто сопровождает мужа на разных мероприятиях и видится с родными.

А вот 17 мая новоиспеченная мама решила отдохнуть и посвятит время приятному занятию. Она отправилась на шопинг. В одном из бутиков Лиза запечатлелась на камеру. Она выглядела женственно в платье с разрезом и черном пальто. Ее лук дополнили бархатные лодочки и сумка с золотой бляшкой.

«В моменте», — написала она.

Поклонники восхитились женой Авербуха. Многие стали писать ей комплименты. «Элегантность вам к лицу», «Шик! Блеск! Красота! Очень элегантная», «Красотка», «Икона стиля!», «Можно только любоваться», «Эстетика и гармоничность на высшем уровне!», «Прическа особенно вас украсила», «Какая леди», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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