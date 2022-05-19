«Баба на чайнике»: стилист раскритиковал наряды Каролины Севастьяновой

Как оказалось, эффектная спортсменка одевается не так уж и стильно.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова — невероятно красивая девушка. Ее гардероб в основном составляют эффектные и стильные наряды. Спортсменка тонко чувствует тренды, хотя и совершает иногда ошибки.

Модельер Наз Маер разобрал пять образов Севастьяновой и нашел как преимущества, так и недостатки.

1. Черное-мини — образ для вечеринки

«В меру дерзкий, в меру сдержанный образ. Здесь она и ножки показала длиной мини, и грудь выделила за счет V-образного выреза, и сделала акцент на талию с помощью силуэта.

Правильный фасон, дорогая ткань, которая держит форму, сдержанные туфли, прическа и макияж сбалансировали вкус наряда. Получилось эффектно и не вульгарно. А декор в виде серебряной ветки превратил простое платье в интересное», — отметил Маер.

2. Джинсы и куртка-рубашка — молодежный, стильный образ

«Все предметы комплекта хорошо сочетаются между собой, потому что здесь присутствует и база, и тренд.

Джинсы классические, прямые с завышенной линией посадки Каролина смешала с трендовой укороченной широкой рубашкой, скорее всего, шелковой или атласной. Ткань эффектная и модная.

Куртка-рубашка — вообще писк моды. Она сама по себе тренд, но здесь присутствует еще и этнический налет в виде бахромы. Красивая отсылка в сторону пончо.

Обувь и сумка из базовых коллекций прекрасно дополняют стильный образ, не перегружая его мишурой».

3. Образ с корсетом и шортами

«Пожалуй, это самый неудачный из представленных. Возможно, виноват ракурс. Но, по факту, комплект испортил фигуру Каролины.

Самая первая ошибка — размер. Корсет явно маловат. Такие ошибки чреваты складками на животе и на боках, что мы и наблюдаем.

Вторая ошибка — неверный фасон, ткань и принт шорт. Они округлили бедра и добавили лишний объем. В купе мы получили пузико и толстую попу у спортсменки с идеальной фигурой.

Черные укороченные джинсовые шорты и корсет на размер больше сделали бы из Каролины длинноногую красавицу с подтянутым животиком и пропорциональными бедрами, какой она и является».

4. Белый сарафан — отпускной образ

«Каролине не подходит и этот наряд. Эти вещи должны расстаться и пойти каждый в свою сторону.

Платье «простит» невероятную красавицу. Девушка с шикарной грудью и шоколадным загаром за счет фасона сарафана превращается в «бабу на чайнике».

Ей стоит отдавать предпочтение минималистичным вещам из хороших тканей, держащих форму. Это то, что подчеркивает достоинства, как фигуры, так и внешности Каролины, а не делает из нее крестьянку».

5. Образ барышни, а не крестьянки

«Девушкам с загаром белый цвет всегда к лицу. Бахрома со стразами на груди поет в унисон с серьгами.

За счет непорочного цвета, красивой формы, длинного рукава платье выглядит дорого, несмотря на игривый вырез на груди и широкий разрез на ноге. Могу констатировать лишь одно: перед нами богиня!»

Справка Teleprogramma.pro:

Наз Маер — модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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