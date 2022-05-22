«Модница недели»: какой образ Кадышевой стилист назвал ужасным и чем его восхитила Бабкина

Сегодня под нашим модным прицелом две известные фолк-певицы – 72-летняя Надежда Бабкина и Надежда Кадышева, которая в июне отметит свой 63-й день рождения.

Первую из них часто называют «модной народной», вторая же часто попадает под критику за выбор повседневных нарядов.

Модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Елена Бестави проанализировала аутфиты Бабкиной и Кадышевой. К какому выводу она пришла, читайте!

Надежда Кадышева в белом

Певица Надежда Кадышева за последнее время значительно апгрейдила свой образ. Звезда изменила прическу и поработала над стилем одежды.

«За этот образ я смело могу поставить 10 баллов, потому что белый цвет в этом сезоне очень актуален. Он достаточно редко уходит с подиумов, особенно, в теплое время года. К тому же, в образе объединены тренды: усиленная линия плеча у жакета и волан на горловине блузы».

Надежда Бабкина в наряде из денима

Надежда Бабкина неспроста стала соведущей программы «Модный приговор» на Первом канале. Одеваться красиво, ярко и модно – это ее фирменный стиль.

«Тоже ставлю 10 баллов. Потому что деним сейчас актуален, как никогда. И именно такие комплекты – джинсы модного фасона клеш и в сочетании с куртками. Все суперактуально. Очевидно, что Надежда Бабкина следит за модными тенденциями и очень строго, порой, им следует».

Кадышева себя состарила, а Бабкина – омолодила

А глядя на этот снимок, становится очевидным, что две фолк-певицы – антиподы и конкурентки.

«Надежде Кадышевой я с натяжкой могу поставить даже единицу. Настолько устаревший фасон ее наряда, настолько он добавляет ей возраста. Ужаснейший образ. Я в шоке. Наряд Надежды Бабкиной – контрастен этому образу Кадышевой. Яркий жакет, плащ с яркой отделкой. Это все модно. Ярко-розовый вообще вновь в фаворе в этом сезоне. Этот цвет оживляет образ, придает ему почти юношеский задор. Смотрится очень ярко и поднимает настроение. Образ очень позитивный. Смотришь и улыбаешься. 10 баллов».

Подводим итоги

Убедительную победу в модной битве одержала певица и соведущая программы «Модный приговор» Надежда Бабкина. Оба ее образа получили высшую оценку специалиста. А вот ее тезке, певице Надежде Кадышевой стилист поставил низшую за всю историю нашей рубрики оценку – единицу.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави, стилист-имиджмейкер. На протяжении десяти лет Елена Бестави благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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