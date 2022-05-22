Модные купальники, в которые облачились звезды

Легко быть красивой на красной дорожке, предварительно поработав с визажистом и подобрав дорогой наряд, который скрывает недостатки фигуры. А что делать на пляже?

Здесь надо либо звать на помощь фотошоп, либо смотреть правде в глаза и показывать себя такой, какая ты есть. К счастью, некоторые знаменитости не стесняются публиковать свои неотредактированные пляжные фотографии. На них посмотреть приятно и полезно, ведь на звездном примере можно изучить важнейшие тренды в области пляжных нарядов.

Полина Гагарина

Певица очень грамотно выстроила пляжный кадр — в белоснежном купальнике на качелях повторяет конфигурацию знаменитого дубайского отеля-паруса, красующегося на заднем плане.

Полина старалась для своего телеграм-канала и собрала восторженные оценки подписчиков. И это неудивительно: белый купальник всегда отлично подчеркивает загар. У Гагариной модная ретромодель с пояском на талии.

Наталья Подольская

«Эта длинноногая модель — мама двух сыновей?» — задают риторический вопрос подписчики Подольской, изучая ее фото, которые Наталья наснимала во время майских праздников у турецкого бассейна. Ноги и впрямь у Натальи длиннющие, и форма купального наряда это подчеркивает.

Ксения Бородина

Недавно Ксения, комментируя слухи о том, что она увеличила грудь, написала: «Я не люблю афишировать такие вещи. Не рекламирую никаких хирургов и не снимаю себя на операционном столе. Это очень личное». Но грудь ведущей «Дома-2» и впрямь выглядит в купальнике очень аппетитно: удачная форма и выигрышный размер подчеркивают осиную талию.

Анастасия Ивлеева

Телеведущая и блогер сейчас на жесткой диете: не употребляет алкоголь, ест диетические блюда, занимается спортом. Все это не только ради модельных пропорций, но и во имя больших денег: Ивлеева в мае запустила марафон — учит худеть всех желающих. Поэтому идеальная фигура теперь при Анастасии должна быть круглый год, а не только в пляжный сезон.

Дана Борисова

Телеведущая сделала липосакцию живота, ног, спины, в чем честно призналась: «Измучилась от сидения на диетах, все анализы испортила… Короче, решила сделать себе такой подарок».

Подписчики хвалят Дану за честность: мол, многие артистки уверяют, что виной их очередного преображения является ЗОЖ, и при этом пользуются услугами пластических хирургов. Зато теперь Борисова не стесняется сниматься в купальниках и не нуждается в ретуши.

Оксана Самойлова

Жена рэпера Джигана родила четверых детей, а фигуру сохранила такой же, как до свадьбы. Грудь Оксана усовершенствовала с помощью двух операций. Что касается пышных ягодиц, то Самойлова утверждает, что это результат приседаний и других фитнес-упражнений, но некоторые пластические хирурги уверены — не обошлось без липофилинга. Но зато длиннющие ноги точно свои!

Ольга Бузова

Ольга отлично выглядит, но уверяет, что постарается сбросить до лета еще пару лишних кило. Ради этого Бузова сейчас ежедневно занимается танцами и фитнесом. Пляжный комплект у Ольги подобран с учетом последних тенденций, ведь сиреневый цвет сейчас в моде.

Главные тренды сезона

Вырезы, пайетки, разноцветные верх и низ

Чтобы правильно подобрать стильный купальник, необходимо помнить, какие именно пляжные наряды сейчас наиболее актуальны.

✓ В моде купальники с высокой талией, напоминающие форму для шейпинга, в такой в 80-е красотки на советском ТВ объясняли зрителям премудрости аэробики.

✓ В почете классические слитные купальники одного цвета — белый, черный, неоновый, сиреневый, синий.

✓ Вместо верха сейчас часто носят любые топы — можно спортивные, бандо или похожие на платки. Низ и верх могут быть разных цветов — совмещайте несовместимое.

✓ Выбирая классический раздельный купальник, берите верх с чашками — это женственно и всегда актуально.

✓ Невероятно важны аксессуары: пояс-цепочка, пояс-кольцо, юбки, завязки, прозрачные элементы. Материалы: пайетки, блеск, экзотические и анималистические принты, гофрированные материалы. Крой: много вырезов, модели с асимметрией на одно плечо.

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