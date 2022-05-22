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Модные купальники, в которые облачились звезды

Легко быть красивой на красной дорожке, предварительно поработав с визажистом и подобрав дорогой наряд, который скрывает недостатки фигуры. А что делать на пляже?

Модные купальники, в которые облачились звезды
Фото: Pixabay.com

Здесь надо либо звать на помощь фотошоп, либо смотреть правде в глаза и показывать себя такой, какая ты есть. К счастью, некоторые знаменитости не стесняются публиковать свои неотредактированные пляжные фотографии. На них посмотреть приятно и полезно, ведь на звездном примере можно изучить важнейшие тренды в области пляжных нарядов.

Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: соцсети

Певица очень грамотно выстроила пляжный кадр — в белоснежном купальнике на качелях повторяет конфигурацию знаменитого дубайского отеля-паруса, красующегося на заднем плане.

Полина старалась для своего телеграм-канала и собрала восторженные оценки подписчиков. И это неудивительно: белый купальник всегда отлично подчеркивает загар. У Гагариной модная ретромодель с пояском на талии.

Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети

«Эта длинноногая модель — мама двух сыновей?» — задают риторический вопрос подписчики Подольской, изучая ее фото, которые Наталья наснимала во время майских праздников у турецкого бассейна. Ноги и впрямь у Натальи длиннющие, и форма купального наряда это подчеркивает.

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Недавно Ксения, комментируя слухи о том, что она увеличила грудь, написала: «Я не люблю афишировать такие вещи. Не рекламирую никаких хирургов и не снимаю себя на операционном столе. Это очень личное». Но грудь ведущей «Дома-2» и впрямь выглядит в купальнике очень аппетитно: удачная форма и выигрышный размер подчеркивают осиную талию.

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: соцсети

Телеведущая и блогер сейчас на жесткой диете: не употребляет алкоголь, ест диетические блюда, занимается спортом. Все это не только ради модельных пропорций, но и во имя больших денег: Ивлеева в мае запустила марафон — учит худеть всех желающих. Поэтому идеальная фигура теперь при Анастасии должна быть круглый год, а не только в пляжный сезон.

Дана Борисова

Дана Борисова. Фото: соцсети

Телеведущая сделала липосакцию живота, ног, спины, в чем честно призналась: «Измучилась от сидения на диетах, все анализы испортила… Короче, решила сделать себе такой подарок».

Подписчики хвалят Дану за честность: мол, многие артистки уверяют, что виной их очередного преображения является ЗОЖ, и при этом пользуются услугами пластических хирургов. Зато теперь Борисова не стесняется сниматься в купальниках и не нуждается в ретуши.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: соцсети

Жена рэпера Джигана родила четверых детей, а фигуру сохранила такой же, как до свадьбы. Грудь Оксана усовершенствовала с помощью двух операций. Что касается пышных ягодиц, то Самойлова утверждает, что это результат приседаний и других фитнес-упражнений, но некоторые пластические хирурги уверены — не обошлось без липофилинга. Но зато длиннющие ноги точно свои!

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга отлично выглядит, но уверяет, что постарается сбросить до лета еще пару лишних кило. Ради этого Бузова сейчас ежедневно занимается танцами и фитнесом. Пляжный комплект у Ольги подобран с учетом последних тенденций, ведь сиреневый цвет сейчас в моде.

Главные тренды сезона

Вырезы, пайетки, разноцветные верх и низ

Чтобы правильно подобрать стильный купальник, необходимо помнить, какие именно пляжные наряды сейчас наиболее актуальны.

✓ В моде купальники с высокой талией, напоминающие форму для шейпинга, в такой в 80-е красотки на советском ТВ объясняли зрителям премудрости аэробики.

✓ В почете классические слитные купальники одного цвета — белый, черный, неоновый, сиреневый, синий.

✓ Вместо верха сейчас часто носят любые топы — можно спортивные, бандо или похожие на платки. Низ и верх могут быть разных цветов — совмещайте несовместимое.

✓ Выбирая классический раздельный купальник, берите верх с чашками — это женственно и всегда актуально.

✓ Невероятно важны аксессуары: пояс-цепочка, пояс-кольцо, юбки, завязки, прозрачные элементы. Материалы: пайетки, блеск, экзотические и анималистические принты, гофрированные материалы. Крой: много вырезов, модели с асимметрией на одно плечо.

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