«Ждем выхода Литвиновой»: Balenciaga представила грязные кроссовки с дырками за 122 тысячи рублей

Представители люксового бренда Balenciaga решили, что называется, похайповать. Они выпустили новую коллекцию кроссовок, шокировав многих поклонников.

Это порванные и как будто грязные кеды в красном, белом и черном цветах. Они смотрятся так, как будто их кто-то носил всю свою жизнь.

Цена не менее прекрасна, как и кроссовки — 1800 долларов. В рублях это 122 400.

В онлайн-магазинах они уже есть в Европе с 9 мая. В США и на Ближнем Востоке появятся 16 мая, в Японии – 23 мая. В продажу по всему миру они поступят 26 мая.

В соцсетях уже шутят, что ждут выхода Ренаты Литвиновой по Парижу. Дело в том, что режиссер явная поклонница этого бренда. Периодически она выгуливает их обновки.

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