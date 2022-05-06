«Идеальное сочетание»: Мария Горбань в лимонном худи и пуховике без рукавов отправилась на прогулку с дочкой

Актриса Мария Горбань поделилась в микроблоге снимком, который сделала во время прогулки с дочкой по Москве.

На променад звезда сериалов и экранная жена Дмитрия Нагиева отправилась в лимонном худи и пуховике-безрукавке, дополнив образ ярким аксессуаром — сумкой в тон худи.

Оценил аутфит Марии Горбань модный эксперт Teleprogramma.pro, фэшн-стилист Сергей Ганзин.

«Мария Горбань выглядит достаточно актуально, и самое главное, ей в этом образе комфортно, — отметил Сергей Ганзин. — Аутфит Марии отлично подходит для прогулки, для того чтобы провести время с ребенком, съездить по делам и так далее. Тем более сейчас время такое, что непонятно, холодно или жарко. И худи плюс жилет — это идеальное сочетание, для того чтобы не замерзнуть. Здорово, что сумка и худи в одной тональности. Все выглядит достаточно красиво и создает настроение. И я думаю, сама Мария чувствует себя ярко и круто. Образ веет весенним настроением. Для Марии Горбань в целом характерно выглядеть интересно и ярко, чтобы на нее обращали внимание. Это здорово».

Справка Teleprogramma.pro:

Сергей Ганзин — фэшн-стилист, который уже более четырех лет работает со звездами и блогерами. В копилке Сергея создание образов для таких артистов, как Мария Погребняк, Милана Тюльпанова, Ирина Дубцова, Катя Лель, Вероника Золотова и многих других.

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