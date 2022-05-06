«Получилось сочно и дерзко»: Клава Кока в неоновых туфлях и модном тренче блеснула стройными ногами

Клава Кока является молодой популярной исполнительницей. В свои 25 лет она собирает полные залы поклонников. Певица впустила ни один клип и успела спеть дуэтом с Александром Реввой.

С ней дружила Ольга Бузова, с которой они вместе отдохнули в Куршевеле. А теперь они пересекаются на съемках, где стараются затмить друг друга с помощью нарядов. Артистка не боится экспериментировать.

Не так давно Клава на тренировке отметилась в леопардовых велосипедках. А вот для выступления на сцене она выбрала наряд в актуальных тонах. Певица запечатлелась в гримерке в топе неонового цвета и туфлях в тон.

Она распахнула тренч с эффектом глянца, показав стройные ноги. мини-юбка только подчеркнула прелести ее фигуры. Кока покрасовалась в дерзком наряде, пока танцоры собирались идти на сцену.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Кожа и глянцевая, и матовая на пике популярности. Причем кожаные плащи и пальто будут занимать лидирующие позиции еще не один сезон. Юбки и шорты также остаются в тренде. То есть нет сомнений в актуальности этих предметов гардероба на каждый день. Здесь же, скорее, сценический образ. Клава оттенила кожу неоновыми цветами. Получилось сочно, ярко и дерзко», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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