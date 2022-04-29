«Отошла от романтики»: Стеша Маликова сочетала дерзкие шорты с казаками

Стилист-имиджмейкер Мария Рябова отметила для Teleprogramma.pro, что Стеша Маликова выбрала несвойственный ей образ.

Наследница известного семейства, дочь музыканта Дмитрия Маликова и его жены Елена Изаксон Стефания Маликова – девушка очень модная.

Она не только демонстрирует красивые и стильные вещи, но и создает их. У Стефании Маликовой есть собственный бренд одежды.

В одном из нарядов своего бренда Стеша Маликова предстала на фото в микроблоге. Она сочетала жакет, шорты и казаки в одном образе.

Что из этого получилось, оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«Стеша выбрала несвойственный для себя образ, отошла от романтики в сторону натурализма! Интересная модель жакета, его с легкостью можно сочетать с обычными джинсами и белой футболкой. Крой оверсайз по-прежнему актуален. Девушка дополнила образ низкими казаками из светлой замши, они прекрасно перекликается с фактурой и стилем костюма», — отметила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Обучение: Школа шопинга, Школа модных профессий, эксперт в вопросах делового и светского протокола. Работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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