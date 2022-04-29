Сама утонченность: экс-жена Эмина в джинсах-дудочках и небесном жакете вышла на променад в Москве

Алена Гаврилова провела вечер на Воробьевых горах. Она впервые за долгое время вышла на связь.

Эмин Агаларов является не только популярным певцом, но и бизнесменом. Он уже давно является первым вице-президентом группы компаний Crocus Group. Народный артист Азербайджанской Республики является завидным холостяком. Однако он уже стал многодетным папой.

От первого брака с Лейлой Аливоей у него растут сыновья Али и Микалил, а также приемная дочка Амина. А вот вторая жена Алена Гаврилова родила от него дочку Афину.

Примечательно, что Эмин не афишировал свадьбу с ней, а прожив два года они расстались. Но несколько месяцев назад артист снялся в клипе с Аленой и наследницей. Они дали понять, что воссоединились. Однако в последнее время никто из них не выходил на связь. Но недавно Агаларов поделился кадрами с моря.

А вот Гаврилова 28 апреля отправилась гулять по Москве. Она поделилась кадрами с Воробьевых гор. Светская львица предстала в джинсах-дудочках и небесно-голубом жакете. Наряд подчеркнул ее стройность.

Поклонники восхитились тем, как выглядит «Мисс Мордовия — 2004». Многие отметили, что она стала еще более стройной. «Какая красивая», «Алена, вы просто стройняшка», «Где вы пропадали?», «А Афинка с вами?», «Ну очень стильная», «Скучали по вам», «А Эмин вас на море не взял? Как странно», «Ножки просто модельные», «Ну очень красивая и утонченная», — прокомментировали кадр подписчики.

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