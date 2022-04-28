«Полный провал»: Бледанс показала, с чем и как нельзя сочетать ультрамодную вещь этого сезона

Накануне Эвелина Бледанс побывала на премьере фильма «Артек». Для выхода в свет актриса надела яркий кардиган с микрошортами. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Надя Иванова отметила, что удлиненный кардиган, причем в такой яркой расцветке, в этом сезоне — на пике моды.

«Сам кардиган — вещь очень модная, но то, как и с чем Эвелина его сочетает — полный провал. Такой кардиган должен быть акцентрирующей вещью, его лучше сочетать с базовыми вещами. Это могут быть прямые брюки, юбка чуть выше колена, тонкий бельевой топ, футболка либо блуза и лучше, чтобы они были нейтральных оттенков или оттенков, которые бы повторяли цвета кардигана. Но на Эвелине я вижу довольно странное сочетание — зеленую майку, шорты, коричневые аксессуары, получается очень странный цветовой и пропорциональный микс», — отметила Надя Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «Культуролог моды» СПб Университет культуры и искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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