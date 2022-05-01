«Модница недели»: кто одевается более стильно – ведущая Первого канала Екатерина Андреева или «России 1» Елена Николаева

Сегодня в нашей рубрике самый настоящий баттл двух признанных красавиц. За звание модницы недели поборются лицо Первого канала, ведущая программы «Время» Екатерина Андреева и лицо канала «Россия 1», ведущая «Утро России» Елена Николаева.

Оценил образы телеведущих специально для Teleprogramma.pro модельер Наз Маер.

Эксперимент в стиле casual

Путешествия – настоящая страсть Екатерины Андреевой. В этом образе она прогуливалась по Санкт-Петербургу.

«Те, кто следит за образами бессменной ведущей информационной программы «Время» на Первом канале Екатерины Андреевой, могли заметить, что, несмотря на высокий рост и крупное телосложение, она любит эксперименты в одежде. И если в новостях это в основном приталенные пиджаки и идеальная укладка, то в обычной жизни телеведущая позволяет себе расслабиться и «поиграть» с луками, распускает волосы, надевает удобную обувь. Но зачастую это выходит не совсем удачно. Так, эксперименты в стиле casual с довольно смелой претензией на современный стиль и некое хулиганство выглядят не совсем уместно. Как, к примеру, в этом образе. Особенно дешевят общий ансамбль джинсы, больше напоминающие темные шорты со светлым продолжением и полосатая рубашка, надетая под легкую розовую ветровку. Кеды, в свою очередь, имеют довольно внушительную подошву, что утяжеляет общий вид. Поэтому неформальный стиль с акцентом на удобство и комфорт превращается на взрослой женщине на некое подобие попытки угнаться за молодостью. Чтобы лук в этом случае казался выигрышным, можно заменить джинсы на однотонные спортивные брюки без принта, а кроссовки — на легкие кеды. 5 из 10».

С ноткой игривости

А в этом струящемся алом платье Екатерина Андреева предстала на одной из вечеринок в Крыму.

«Екатерина Андреева любит удивлять публику, появляясь в вещах довольно смелого кроя. И, как правило, эта одежда изобилует броскими деталями и принтами, чего нельзя сказать о красном струящемся платье в пол, представленном на Екатерине. Здесь ее женственность раскрылась полностью. Легкий поясок изящно подчеркнул талию, а глубокий V-образный вырез в районе груди добавил игривости. Дополнили образ длинные распущенные волосы и элегантный ободок в тон платья, благодаря чему ему смело можно поставить 10 баллов из 10».

Недотянула до совершенства

Елена Николаева во время беременности не отказывалась от светских выходов, выбирая для них довольно смелые наряды.

«Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Николаева имеет худощавое телосложение, небольшой рост, выглядит свежо и задорно, стараясь привнести в свой образ изюминку. Но иногда за пределами телестудии ее луки недотягивают до совершенства. Особенно неудачным и каким-то нелепым стал вариант для выхода на светское мероприятие, где Елена появилась в бесформенном сетчатом платье длины миди. Платье полностью «съело» фигуру и закрыло стройные ноги, что добавило образу ненужный здесь консерватизм. В сочетании с серым цветом яркая внешность телеведущей полностью потухла. В данном случае Елене подошло бы свободное однотонное платье бежевых, белых или металлизированных оттенков. Длину желательно выбрать до колен. 4 из 10».

Сыграла на контрастах

Этот образ Елены Николаевой свидетельствует о том, что ей присущи чувство вкуса и стиля. Не исключено, что у телеведущей есть личный стилист, который дает ей профессиональные советы.

«Вне телестудии Елену Николаеву можно увидеть в луке неформального стиля. Часто это проявляется и в верхней одежде, она предпочитает легкие курточки, полушубки и недлинные пальто. Как например, в данном образе, где Елена сыграла на контрастах. Темно-синее пальто в клетку добавило дерзости, а акценты в виде широкого красного шарфа и безукоризненных туфель – женственности и обаяния. Неплохой выбор и зауженные джинсы с аккуратной сумкой на цепочке, они полностью вписались в образ и сделали его завершенным. Без сомнения – 10 из 10».

Подводим итоги

Двум образам телеведущих модельер Наз Маер поставил высшую оценку – 10 баллов. Однако образ в стиле Casual от Екатерины Андреевой его разочаровал, как и нарядное платье Елены Николаевой. Пять баллов первой против четырех у второй.

В итоге, победительницей модного баттла с минимальным перевесом в один балла признается ведущая Первого канала Екатерина Андреева.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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