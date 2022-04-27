«Неожиданно скромно»: Яна Кошкина показала, как выглядеть лаконично, сочетая красный с черным

На днях Яна Кошкина вернулась в соцсети после долгого перерыва. Правда, без присущих ей откровенных снимков. Актриса позировала в платочке и черной накидке. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов отметил, что такой наряд – «неожиданно скромный и нетипичный для Яны».

«Образ очень даже лаконичный, косынки и платки по прежнему актуальны, черный и красный цвет идеально сочетаются между собой. Лоферы это идеальная обувь на каждый день. В целом, лук смотрится стильно и непринужденно», — подчеркнул Громов.

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Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов – профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил несколько учебных заведений по стилистики.

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