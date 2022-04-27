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«Непродуманная история»: Климова примерила джемпер с немодным ныне рукавом

Образ актрисы оценил модельер Наз Маер.

«Непродуманная история»: Климова примерила джемпер с немодным ныне рукавом
Екатерина Климова. Фото: соцсети

Накануне Екатерина Климова впервые за долгое время вышла в свет. Актриса побывала на премьера анимационного фильма «Бука. Мое любимое чудище», а на красной дорожке позировала в светлых брюках и бледно-розовом джемпере.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер отметил, что это базовый образ, который «как ничем особенным не привлекает, так и ничем не отталкивает».

Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: Борис Кудрявов/КП

«У меня будет замечание к размеру брюк. Складывается  впечатление, что они великоваты. Возможно, эту проблему решил бы ремень. Нужно примерить. Серьги и обувь из разных опер, это вызывает дисгармонию. Верх выглядит старомодными за счет немодного ныне рукава 3/4. В общем-то получилась какая-то непродуманная история от начала до конца», — сказал Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер
Наз Маер. Фото: личный архив

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