«Непродуманная история»: Климова примерила джемпер с немодным ныне рукавом

Накануне Екатерина Климова впервые за долгое время вышла в свет. Актриса побывала на премьера анимационного фильма «Бука. Мое любимое чудище», а на красной дорожке позировала в светлых брюках и бледно-розовом джемпере.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер отметил, что это базовый образ, который «как ничем особенным не привлекает, так и ничем не отталкивает».

«У меня будет замечание к размеру брюк. Складывается впечатление, что они великоваты. Возможно, эту проблему решил бы ремень. Нужно примерить. Серьги и обувь из разных опер, это вызывает дисгармонию. Верх выглядит старомодными за счет немодного ныне рукава 3/4. В общем-то получилась какая-то непродуманная история от начала до конца», — сказал Наз Маер.

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Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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