«Максимально расслаблено»: Бородина в широких джинсах и пуховой жилетке цвета айвори вышла на улицу

Телеведущая показала свой простой лук на каждый день. Модельер Наз Маер отметил, что это отличный базовый гардероб.

Ксения Бородина является популярной телеведущей. Благодаря шоу «Дом-2» она стала знаменита на всю страну. Теперь у нее миллионы подписчиков в соцсетях.

Ксения предпочитает хвастаться тем, в каких ресторанах ужинает и как поет с подругами в караоке. Как любая медийная персона, она любит делать дорогостоящие покупки. В ее гардеробе много вечерних платьев, а также модной обуви.

В этом году Бородина призналась, что в ЦУМе теперь не закупается, так как многие люксовые бренды ушли из России. Однако она часто пополняет гардероб трендовыми обновками. Телеведущая хвасталась модной косухой, а также трикотажным костюмом.

А вот накануне вечером Ксения покрасовалась после работы в широких джинсах и клетчатой рубашке. Лук дополнила пуховая жилетка с капюшоном цвета айвори.

Поклонники восхитились простым нарядом в стиле кэжуал. Многие отметили, что даже не сразу узнали Бородину. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Жилетки, клетчатые рубашки, свободные джинсы, кроссовки — это все история не про тренд, а про комфорт. Ксюша выглядит гармонично, максимально расслаблено. Все предметы этого лука ей идут и хорошо сочетаются между собой цветами, фактурами и фасонами. Все классно. Хотя здесь нет ярких трендов. Скорее, база», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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