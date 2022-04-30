Весна-2022: сверяем модные тренды по нарядам звезд

Что надеть, чтобы все ахнули и оценили ваш превосходный вкус.

По обновкам знаменитостей очень удобно сверять модные тренды весны-2022. Мы выбрали со стилистом Анваром Очиловым самые интересные вещи из весеннего гардероба звезд.

Анастасия Волочкова

Креативные рукава переехали из прошлого модного года в текущий. Казалось бы, простенькая блузка, но прозрачные огромные рукава-парашюты делают ее модной, а образ балерины — праздничным или вечерним.

Анна Семенович

Артистка умеет с помощью одежды скрывать недостатки фигуры. Если у вас осталось еще немного лишнего веса, то не стоит носить короткие куртки — особенно с брюками. А вот длинный приталенный плащ выглядит модно, женственно и стройнит.

Ксения Собчак

В нарядном элегантном платье можно явиться на работу, деловую встречу или ужин в ресторане. Тренда тут два: крой — платье-халат и многослойность. Принт яркий, привлекает внимание. В новом сезоне в центре внимания платья, усыпанные мелкими полевыми цветами и крупными бутонами; цветочная вышивка; живописные узоры, напоминающие картины художников; повторяющийся флористический паттерн.

Виктория Боня

Вот как выглядит самая подходящая обувь весны. Ботинки на грубой подошве со шнуровкой носят теперь с короткими и длинными юбками, платьями, шортами. Вообще с любой одеждой! Главный цвет для этой обуви на тракторной подошве — как у звезды «Дома-2» Бони.

Анастасия Ивлеева

В таком спортивном костюмчике теперь можно и в пир, и в мир: на вечеринки, в магазин или свидание. Куртки на молнии и широкие брюки — базовый гардероб гламурных блогерш, а в конце прошлого века в них ходили на танцы и шейпинг. Чем шире, тем лучше. И совершенно верный ход — топ или бра под курткой, которую можно снять и плясать.

Модная деталь

С такой сумочкой на днях заметили Аллу Пугачеву в ресторане Израиля. Это итальянский бренд класса люкс Off-White, модель Floral Arrows Motif Box Bag. Она бывает разных размеров, у Примадонны — мини-вариант стоимостью около 100 тыс. руб.

Кэти Топурия

Когда кончились идеи — надевай тельняшку. В 1913 года Коко Шанель ввела в модный обиход полосатый топ из джерси. С тех пор тельняшка стала модной вещью, ее в разных вариациях в начале прошлого века носили Мэрилин Монро и Одри Хепберн. А теперь продолжают их стильный путь артистки XXI века.

Ольга Бузова

Даже в кутюрных коллекциях стала появляться одежда, которую можно носить каждый день, и вам будет удобно. Много меди и золота — это тренд, так же как и тема космоса.

Татьяна Брухунова

На Татьяне главная куртка весны — джинсовка оверсайз. В моде также джинсовые куртки рубашечного кроя, с бахромой, необработанными краями, бомберы, синие и яркие цвета. Бейсболки снова в моде, причина — любовь дизайнеров к 90-м.

Ольга Орлова

Нежно-голубой актуален в этом сезоне. Прекрасный вариант для офиса, важной встречи, презентации, похода в театр, музей, прогулку с кавалером по городу. Крой актуальный: большой пиджак и широкие брюки.

Ведущая «Дома-2» подчеркнула деловой стиль лакированными лодочками на каблуке — и сразу возник образ неприступной леди. Джулия Робертс на днях выгуливала похожий наряд с лакированными ботинками на маленьком широком каблуке — получился образ красотки-хулиганки.

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