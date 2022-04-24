«И вновь я с Димой»: Бузова в белом платье мидакси с цветочным принтом предстала на кухне

Ольга Бузова является телеведущей. Многие ее знают по шоу «Дом-2», но она уже не ведет этот проект. Блондинка теперь снимается в новых передачах и даже дважды летала в Африку, где были съемки шоу со звездами.

В свои 36 лет она мечтает построить семью. Артистка разбогатела, купила квартиру и много путешествует, но встретить любовь после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым она не смогла.

Однако Ольга постоянно работает над собой. Этой весной она стала ходить на танцы. А также артистка снимается в кулинарном проекте «Бузова на кухне», где звездные гости учат ее готовить свои любимые блюда.

У нее уже была Глюкоза, а также Михаил Галустян. На этот раз ей довелось готовить с танцором Пухляшом Дмитрием Красилов и блогером Димой Масленниковым.

Для такого случая Бузова облачилась в белое платье мидакси с цветочным принтом. Романтичный наряд с поясом на талии подчеркнул ее загар и тонкие щиколотки.

«Картина маслом на моей кухне. И вновь я с Димой, и не с одним», — написала звезда.

И танцор предложил приготовить французские бутерброды «крок-мадам». А вот Масленников решил показать, как готовить шаурму. Ольга осталась в восторге от веселых ребят. А поклонники восхитились тем, как она выглядела. «Вот эта молодая и красивая ведущая, все что нужно в этой программе!», «Какая тут красивая», «Первый нежный, удачный наряд», «Ну прям кухарка», «Парни классные», — прокомментировали пост подписчики.

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