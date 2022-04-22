По-молодежному: Федорова в модном бомбере с пайетками и джоггерах предстала на променаде

Оксана Федорова прославилась 20 лет назад, когда стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». Примечательно, что даже спустя годы она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Оксана работала телеведущей, но теперь она все чаще ведет концерты, снимается в фотосессиях и организует светские рауты. Каждый рах брюнетках выходит в свет в вечернем платье или костюме.

Но порой Оксана удивляет поклонников. На этот раз она вышла на променад в молодежном образе. Светская львица щегольнула в серых джоггерах и черном бомбере с пайетками. Наряд дополнили кроссовки белого цвета.

Федорова покрасовалась на улице. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Звезда насладилась теплой погодой.

Поклонники признались, что не сразу ее узнали. Многие отметили, что ей идет такой образ. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имиджмейкер-стилист Алсу Арна.

«Лук Оксаны однозначно можно называть комфортным, но единственное, что хотелось бы сделать — это расставить акценты по всему росту, потому что бомбер яркого активного цвета. Мы видим черный цвет, золотой и красный плюс он выполнен в пайетках. Все это в такой густой насыщенной массе в верхней части сливается с волосами и прям четко делит Оксану пополам. Нижняя часть выполнена в другой палитре в белой и серой. Здесь как минимум необходимы активного цвета и фактуры кроссовки. И наверное, я бы предложила более легкие светлые очки, чтобы разбавить немножко верхнюю часть светлым пятном, а также разбавить нижнюю часть той более темной массой, которая есть в верхней части», — прокомментировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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