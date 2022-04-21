«Must have сезона»: Микелла Абрамова вслед за мамой предстала в остромодном бомбере небесного цвета

Молодая певица на съемках щегольнула в молодежном образе. Стилист-имиджмейкер Диана Плиско призналась, что наряд трендовый.

Алсу уже много лет выступает на сцене. При этом она успела стать многодетной мамой. если ее старшая дочка Сафина еще не определилась с профессией, то Микелла Абрамова пошла по стопам мамы.

13-летняя наследница артистки участвовала в шоу «Голос. Дети», а также выпустила несколько клипов. Ей также доверили вести передачу «Спокойной ночи, малыши!», где она предстала в роли ведущей.

Обычно Микелла носит наряды оверсайз. Ее стиль отличается от маминого. Но на этот раз на работе она щегольнула в небесно-голубом бомбре, как у мамы. Но лук она дополнила джинсами и кедами.

Юная звезда предпочла выглядеть броско. К слову, белы кеды стилисты считают универсальной обувью, которая не теряет актуальности не первый год. Поклонники осыпали дочку Алсу комплиментами.

А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Образ 100% молодежный! Бомбер, стежка, джинсы, кеды — все это действительно в этом возрасте носят. Если деление между молодежью и взрослой модой? Нет, сейчас этого нет. Этот тренд с нами уже года три. И думаю, что это надолго! Нет одежды 50+ и нет одежды для 16+. Есть состояние души, есть то, что я сейчас хочу. Я могу и в 50 надеть бомбер с джинсами — это не означает, что я выгляжу неуместно! Бомберы просто must have сезона! Это большущий тренд. Бомберы активно вытеснили жакеты, джинсовые куртки. Голубой цвет в этом сезоне модный», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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