«Утонченный монохром»: Кейт Миддлтон добавила элегантности наряду пастельно-голубого оттенка

Герцогиня уже надевала данный аутфит пять лет назад.

На пасхальную службу Кейт Миддлтон явилась в наряде пастельно-голубого оттенка. Платье-пальто, лодочки, сумка и даже ободок-шляпка — идеальный монохром, по словам стилиста-имиджмейкера, эксперта сайта Teleprogramma.pro Марии Рябовой, к лицу герцогине.

«Кейт верна традициям и для пасхальной службы выбрала достаточно консервативное платье британского дизайнера Emilia Wickstead, которое до этого уже надевала. Пастельно-голубой оттенок выглядит свежо, нежно и по-весеннему и очень идет герцогине. Элегантности добавляет ободок-шляпка с бантами, а туфли и клатч в тон создают утонченный монохром. Завершают образ женственные жемчужные серьги в виде цветов», — отметила Рябова.

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Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Обучение: школа шопинга, Школа модных профессий, эксперт в вопросах делового и светского протокола. Работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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