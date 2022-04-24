«Модница недели» в «Жить здорово!»: какие образы Елены Малышевой стилист назвал провальными, а какие – удачными

Под нашим модным прицелом сегодня ведущая Первого канала, самый известный теледоктор страны Елена Малышева.

Всякий раз появляясь на экране в программе «Жить здорово!», телеведущая старается привлечь внимание не только своими познаниями в медицине, но и яркими нарядами. Оценил их модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.

Полный провал

В этом образе Елены Малышевой Наз Маер нашел массу ошибок. Платье, которое должно украшать и работать на женщину, в этот раз сыграло против нее.

«У Елены Малышевой хорошие пропорции фигуры и рост, который позволяет носить наряды разных фасонов. Но это платье сливочного оттенка – полный модный провал. Что же с ним не так? Воротник, рукава, воланы и нелепая брошь – сочетание элементов из прошлого заставляет грустно вздыхать. У Елены не самая длинная шея, и подобные воротники просто крадут драгоценные сантиметры. Воланов очень много, они объемные и бесформенные. Из-за этого силуэт теряет четкость, руки выглядят полнее, а плечи массивнее. Брошь. Выглядит она так, будто бы ее прицепили просто по наитию. Она больше похожа на елочную игрушку, чем на украшение. Что хорошего в этом платье? Общий силуэт и длина. Цвет тоже неплохой, с ним можно выстроить грамотный образ, если знать, что к нему подобрать. Я бы добавил к этому образу контрастный ремень, чтобы подчеркнуть похорошевшую фигуру Елены Малышевой. Оценка образа – 4 из 10».

Непонятный силуэт и жуткий принт

Дилетантам это платье Елены Малышевой может показаться очень интересным. А по мнению профессионала, хуже просто некуда.

«Максимально неудачный образ, который собрал в себе все самое несочетаемое. Непонятный силуэт, жуткий принт, прическа, макияж, который добавляет возраста и отечности. Фасон платья строится по такому принципу, что верх выглядит невероятно объемным, а низ крошечным. Ухудшает ситуацию гигантский горох, который расположен в хаотичном порядке. Такой принт утяжеляет образ и визуально увеличивает фигуру. Макияж тоже крайне неудачный, и здесь не совсем понятно, это свет так падает, или визажисты напортачили, и сделали из всегда свежей Елены очень уставшую женщину. Мне нравится оттенок платья, но я бы изменил фасон на трапецию или футляр, а макияж предложил бы сделать легкий нюд с лифтинг эффектом. Оценка образа – 3 из 10».

Напоминает учительницу

Платье приглушенного лимонного оттенка – мастхев этого сезона. Внимание — только не с этим колготками!

«Платье в сочетании с прической – восторг. Елена чем-то напоминает учительницу начальных классов. Лимонный оттенок популярен в этом сезоне, а в сочетании с белым и синим он выглядит наиболее выигрышно. Но колготки – это боль и разочарование. Их хочется назвать «бабушкины». Идеальными были бы матовые колготки под естественный тон кожи. Оценка образа – 7 из 10».

Мятный тотал-лук

Этот образ Елены Малышевой стилист счел практически идеальным, но поставить десять баллов не позволил один нюанс. Колготки!

«Блондинкам очень идет мятный. Здесь получился полноценный тотал-лук. Мятные лодочки и платье. Такой нежный образ на телеэкране смотрится еще лучше, чем вживую: работа света и операторов. Но у нас снова вопросы к стилистам. А что с колготками? Зачем такие темные? Идеально бы подошли матовые тонкие колготки под естественный тон кожи. Оценка образа – 8 из 10».

Элегантно и стильно

Удивительно, но не платья, а брюки оказались самым выигрышным вариантом для телеведущей Елены Малышевой.

«А вот здесь все отлично. Акцентный цвет индиго, удачная посадка брюк, и эффектная блуза с перьями, которые дополняют оттенок брюк. У блузки правильная длина рукава, и эта отделка делает ее нарядной. Заметно, что над этим образом стилист Елены хорошо поработал. Я также отмечу прическу, наконец-то исчезли контрастные корни, к слову, которые должны были уже давно остаться лишь в воспоминаниях о моде Советского союза. Образ получился элегантным и стильным. Оценка образа – 10 из 10».

Подводим итоги

Безоговорочную модную победу одержал наряд Елены Малышевой, состоящий из брюк цвета индиго и белой блузы.

На втором месте – мятный тотал-лук. Третье место у платья лимонного оттенка в сочетании с белым и синим цветами.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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