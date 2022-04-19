Как приготовить штрудель с мороженым
Видео
Лучшая закуска к столу за 10 минут – брускетта
Видео

Постройневшая Федункив отметилась на модном показе в брюках в полоску, а Зверев — в костюме с перьями

В Москве состоялись показы дизайнеров в рамках Estet Fashion Week. Среди гостей были знаменитости.Смогла выделиться не только Анастасия Волочкова.

Постройневшая Федункив отметилась на модном показе в брюках в полоску, а Зверев — в костюме с перьями
Марина Федункив. Фото: соцсети актрисы

В Москве после пика пандемии отменили масочный режим. Теперь не только проходят кинопремьеры и светские рауты.

Хоть этой весной традиционная Неделя моды не состоялась и даже Валентин Юдашкин не смог представить коллекцию одежды так масштабно, как раньше, в Ювелирном доме Estet на днях прошли показы под многих дизайнеров. Среди гостей отметились имениты персоны.

Много внимания к себе привлекла Анастасия Волочкова, которая стала специальным гостем Estet Fashion Week на показе дизайнера из эмирата Дубай. Она предстала на публике в струящемся платье золотистого цвета с длинным шлейфом.

Благодаря разрезу балерина продемонстрировала свои длинные ноги. Она осталась в восторге от красочного вечера и знакомству с новыми людьми из индустрии моды.

Фото: предоставлено организаторами

Также всех поразил Сергей Зверев. Российский парикмахер раньше был частым гостем на светских раутах, а теперь он находится в разъездах. Но на этот раз он снова показал свой необычный вкус. На показе Сергей появился в черном элегантном костюме. жакет украшала роза со стразами и первом, а на его голове была шляпка со множеством перьев. Шоумен не удержался и выбрал гламурный образ.

Сергей Зверев. Фото: предоставлено организаторами

А вот Марина Федункив была неузнаваема. Постройневшая актриса Comedy Woman предпочла перевоплотиться полностью. Она предстала в полосатых брюках и блузке с рюшами. На ее голове был парик в стиле XVIII-XIX веков. Она предстала на подиуме, подбадривая юных моделей. Позже поклонники осыпали ее комплиментами. Многие поразились тому, какой она стала стройной.

Марина Федункив. Фото: предоставлено организаторами

Отметилась на публике певица Катя Лель. Она выбрала лаконичный наряд с джинсами-бананами и голубой косухой. Изюминкой образа стала блузка под зебру. 47-летняя артистка показала, как наряд может молодить.

Катя Лель. Фото: предоставлено организаторами

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Анастасия ВолочковаЗвездный стильКатя ЛельМарина Федункивмода и стильНеделя моды в МосквеСергей Зверев