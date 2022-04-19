Постройневшая Федункив отметилась на модном показе в брюках в полоску, а Зверев — в костюме с перьями

В Москве состоялись показы дизайнеров в рамках Estet Fashion Week. Среди гостей были знаменитости.Смогла выделиться не только Анастасия Волочкова.

В Москве после пика пандемии отменили масочный режим. Теперь не только проходят кинопремьеры и светские рауты.

Хоть этой весной традиционная Неделя моды не состоялась и даже Валентин Юдашкин не смог представить коллекцию одежды так масштабно, как раньше, в Ювелирном доме Estet на днях прошли показы под многих дизайнеров. Среди гостей отметились имениты персоны.

больше по теме Сама элегантность: Волочкова в струящемся платье в пол со шлейфом предстала на Неделе моды Балерина стала главной моделью на показе дизайнера из эмирата Дубай.

Много внимания к себе привлекла Анастасия Волочкова, которая стала специальным гостем Estet Fashion Week на показе дизайнера из эмирата Дубай. Она предстала на публике в струящемся платье золотистого цвета с длинным шлейфом.

Благодаря разрезу балерина продемонстрировала свои длинные ноги. Она осталась в восторге от красочного вечера и знакомству с новыми людьми из индустрии моды.

Также всех поразил Сергей Зверев. Российский парикмахер раньше был частым гостем на светских раутах, а теперь он находится в разъездах. Но на этот раз он снова показал свой необычный вкус. На показе Сергей появился в черном элегантном костюме. жакет украшала роза со стразами и первом, а на его голове была шляпка со множеством перьев. Шоумен не удержался и выбрал гламурный образ.

А вот Марина Федункив была неузнаваема. Постройневшая актриса Comedy Woman предпочла перевоплотиться полностью. Она предстала в полосатых брюках и блузке с рюшами. На ее голове был парик в стиле XVIII-XIX веков. Она предстала на подиуме, подбадривая юных моделей. Позже поклонники осыпали ее комплиментами. Многие поразились тому, какой она стала стройной.

Отметилась на публике певица Катя Лель. Она выбрала лаконичный наряд с джинсами-бананами и голубой косухой. Изюминкой образа стала блузка под зебру. 47-летняя артистка показала, как наряд может молодить.

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