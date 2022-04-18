«Некоторая неряшливость»: стилист указала на модные промахи Пугачевой, представшей в оливковом платье в Израиле

Модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Надя Иванова оценила образ Аллы Пугачевой, в котором та появилась в свой 73-й день рождения.

15 апреля певице Алле Пугачевой исполнилось 73 года. Свой день рождения Примадонна отмечала в Израиле. В Сети появились фотографии с праздника Аллы Пугачевой, который, судя по всему, был скромным.

Для торжества Алла Пугачева облачилась в платье оливкового оттенка с принтом в белый горох, поддержав его белым широким ремнем и светлыми ботинками.

Модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Надя Иванова оценила аутфит Аллы Борисовны.

«С одной стороны, образ симпатичный, весенний. В действительности, когда хочется весны, дамы наряжаются в платья, — отметила Надя Иванова. — Мне нравится цветовая гамма — она подходит Алле Борисовне. Мягкий оттенок, ненавязчивый принт. Алла Борисовна неплохо освежила образ при помощи аксессуаров белого оттенка. И несмотря на то что здесь надеты такие грубые ботинки, они за счет цвета смотрятся легко. Образ романтичный».

Надя Иванова подчеркнула, что к платью и образу у нее претензий нет. Но при этом стилист обратила внимание на нюансы, которые дешевят аутфит Примадонны.

«Во-первых, дамам, которые теряют формы в связи с возрастными изменениями, рекомендуется носить корректирующее белье. Какой-то структурирующий бюстгальтер стоило бы надеть. Во-вторых, немного смущает неаккуратная зона декольте — расстегнутый ворот. Стоило бы его, наверное, застегнуть. И мне не нравится форма рукава платья. Если бы он был более удлиненный, с манжетом, смотрелось бы более дорого. Сам образ неплохой, но за счет некоторой неряшливости формы смотрится дешевле, чем есть на самом деле», — подытожила Надя Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.

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