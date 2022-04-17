Как у Орбакайте! Пугачева с модной прической «пляжные локоны» предстала на торжестве в Израиле

Алла Пугачева отлично выглядела в своей освежающей рубашке.

Алла Пугачева дала весточку из Израиля, выложив в свой микроблог видео небольшого застолья с друзьями и родственниками.

Восседающая в центре стола, народная артистка примерила белую легкую рубашку с освежающим эффектом. Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала предлагал зрелым дамам не игнорировать этот цвет, ведь он, по мнению ведущего, молодит и всегда дарит флер торжественности.

Алла Пугачева по случаю Вербного воскресенья сделала модную укладку «Пляжные локоны» с легкими завитками, будто чуть распущенными от влажного морского воздуха. К слову, ранее с точно такой же укладкой появлялась на публике Кристина Орбакайте.

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