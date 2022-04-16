Учимся одеваться как Леди Гага, Пэрис Хилтон и другие зарубежные звезды

Мировой смотр кино и музыки сопровождается демонстрацией обновок от именитых домов мод. Мы присмотрелись к самым ярким нарядам вместе со стилистом Анваром Очиловым и не только отметили модные тренды, но и заметили ошибки артистов.

Леди Гага

Из эпатажной модницы Леди Гага трансформировалась в классическую голливудскую поп-диву. 36-летняя певица вышла на сцену «Грэмми» в нежно-бирюзовом платье Elie Saab с огромным бантом на спине. Дополнял образ микрофон со стразами. Чистый Голливуд: то ли Леди Гага,

то ли очередной двойник Мэрилин Монро. Креп-атлас отлично подходит для этой нарядной модели. Драпировку и многослойность могут себе позволить только стройные женщины — этот декор добавляет фигуре громоздкости. Крой платья модный, такое можно сшить на свадьбу или день рождения. Если не выходите замуж, то лучше без банта. Обратите внимание на прическу — укладки из 50-х и 60-х годов прошлого века возвращаются.

Дуа Липа

26-летняя певица и автор песен Дуа Липа стала самой обсуждаемой звездой «Грэмми» в российских социальных сетях. Виноват стилист, который придумал Дуа Липе на премию такой образ, что она стала копией нашей Оли Бузовой. Дуа Липа пришла в винтажном платье Versace.

В 1992 году в таком же Донателла Версаче щеголяла на костюмированном балу MetGala (считается «Оскаром» в мире моды). В том же 1992-м Синди Кроуфорд пришла так на церемонию MTV. 30 лет назад этот наряд был смелым и модным, придумал его основатель модного дома Джанни Версаче за пять лет до смерти.

Винтажная вещь должна смотреться актуально, новаторски для нового времени. Но это бандажное платье Versace с лифом-бюстье и прозрачной сеткой выглядит как очень дорогой костюм рокерши времен перестройки. Казалось бы, здесь сошлись модные тренды — сетка, ремни, цепи. Их бы подать отдельно! Вышел перебор — смешались бриллианты, бижутерия, аксессуары.

Джаред Лето

50-летний актер и рок-музыкант пришел в Gucci. Каждая вещь по отдельности — модный шик. Все вместе смахивает на сценический костюм Валерия Леонтьева из нулевых. Белые казаки с острым носом и блестками — мечта всех поп-королей. Сочетание актуального в этом сезоне кружева с мехом — классика жанра.

Мужчинам-артистам можно эпатировать публику и в таких прозрачных жилетках — для чего еще эти модные красные дорожки? Но в Лас-Вегасе температура воздуха в день премии была +30. Почему в такую жару Джаред Лето позировал в каракулевой шубе, сложно угадать. К тому же теперь в тренде экомех (то есть искусственный).

Джастин Бибер и Хейли Бибер

28-летний Джастин и 25-летняя Хейли на красной дорожке «Грэмми» без конца целовались. Это у них получилось лучше, чем совместный выход. Хейли в платье от Saint Laurent и бриллиантовом колье похожа на тургеневскую девушку: красивая, элегантная, воздушная. Отличное платье из струящегося натурального шелка — главного материала года наряду с кружевом и бархатом.

Джастин Бибер в диссонансе с женой: костюм оверсайз от Balenciaga смотрится не стильно, а комично. Тяжеловесные ботинки сами по себе — отличный артефакт, но не с этим комичным верхом. От рэпера здесь шапка-бини, которую можно носить с чем угодно. В общем, в таком виде можно на арену цирка или в фильм-байопик — играть певца Андрея Губина. Правда, похож?

Пэрис Хилтон

41-летняя модель и актриса Пэрис Хилтон оделась на «Грэмми» лучше всех. Отличное платье для важного праздника: полупрозрачная ткань, вышивка, серебро, камни и стразы, накидка (многослойность) — все это тренды года. Модно, нарядно и не пошло, хотя платье от Atelier Zuhra почти «голое». В таком и замуж выйти не стыдно.

Аврил Лавин

37-летняя певица Аврил Лавин выглядит смешно в этих нелепых босоножках на громадной платформе с клепками. Возможно, элегантные туфли немного исправили бы ситуацию, но точно не спасли бы. Пышные платья-зефиринки вышли из моды еще до пандемии.

Похвалить Аврил можно за прическу: волосы лежат волнами, словно растрепанные ветром; кончики радуют креативным ярким окрашиванием. Однако в целом образ напоминает комичные фото из подборки «платья на провинциальном выпускном».

Николь Кидман

54-летняя актриса Николь Кидман с ног до головы усыпана бриллиантами — колье, серьги, кольца, браслеты. Красивое платье от Armani модного серо-голубого цвета, баска вокруг талии — отличный вариант для тех, кто хочет спрятать лишние килограммы или беременный животик от посторонних глаз. Вообще с такими бриллиантами хоть что надень — будешь дорогой женщиной.

Кристен Стюарт

31-летняя артистка Кристен Стюарт оделась так, что этот образ можно смело повторять всем обладательницам красивых ног. Животик и бока после зимы прячем под широкими полами пиджака, каблук повыше — и ноги тут же вытянутся и спасут любое свидание. Эти шортики Chanel — экстремальное мини, так теперь модно. Блузка расстегнута до пупа не случайно — там драгоценности. Единственный рабочий образ для городских будней. Хотя шорты можно сшить чуть длиннее.

Билли Айлиш

20-летняя певица Билли Айлиш в балахонистом платье от Chanel. Воланы, рюши, метры ткани — этот черный парашют превратил девушку в бесформенную тучку. Никакого креатива — просто метры ткани.

Билли Айлиш впервые критиковали за наряд так жестко, что она ответила. Певица записала ролик для соцсетей — в нем мелькают кадры из критикующего ее обзора, а потом появляется сама Билли — сидя на унитазе, она показывает средний палец. А зря. Поскольку, как говорила Коко Шанель, «мода, не нашедшая признания широких масс, уже не мода».

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