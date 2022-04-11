Мишель Серова примерила трендовую рубашку, но допустила непростительные модные промахи

Дочь Александра Серова Мишель недавно стала мамой во второй раз. Тем не менее она успевает отмечаться на различных тусовках, демонстрируя свои наряды. На этот раз певица побывала на презентации RUTUBE, надев аутфит с ковбойскими нотками.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер отметил, что образ больше повседневный, нежели на выход.

«Рубашка хороша 3 немного объемная, с бахромой. Это все модно, в тренде. Сапоги соответствуют тематике, с широким голенищем, трендовые, но назвать весь аутфит модным я не могу.

Во-первых, заправленные легинсы (или брюки скинни, сложно разглядеть, что именно надела девушка) — это прошлый век. Причем прошлый век и в плане фасона, и в плане способа носки. Во-вторых, выбрав брюки и рубашку одного цвета, Мишель «подрезала» себе ноги. В-третьих, логомания тоже вышла из моды, а значит, сумку лучше заменить (если на ней логотип, плохое качество, точно разобрать не могу). В общем минусов больше, чем плюсов. Мишель, я разочарован», — сказал Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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