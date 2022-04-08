«Подчеркнуть уникальный стиль»: Повереннова показала, с чем носить юбку плиссе, чтобы выглядеть элегантно

Актриса Дарья Повереннова в свои 49 даст фору любой модели. Стройная фигура артистки и яркая внешность — ее настоящий конек.

Накануне она побывала на премьере фильма, для которой выбрала беспроигрышную классику- аутфит в черно-белом цвете.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Александра Ржевская отметила, что секрет успеха этого образа заложен в безукоризненном сочетании вещей по принципу общей геометричности кроя.

«Черный бадлон за счет высокого горла и лаконичного цвета подчеркнул не только изящные черты лица актрисы, но и дерзкую короткую стрижку, которая ей так идет! Чуть «смягчает» общее впечатление образа и делает его более элегантным плиссированная юбка длиной чуть ниже колена. При этом за счет вертикальных полосок, заложенных в крой юбки, сохраняется идея геометричности и визуально вытягивается силуэт», — сказала Ржевская.

Также эксперт отметила, что лодочки на шпильке в тон водолазки стали еще одним острым углом в общей концепции образа. ⁣⁣⠀

«Выбором такого наряда актриса показывает нам, что иметь хороший вкус — это не значит носить что-то вычурное или яркое. Скорее это про умение через самые простые вещи подчеркнуть свой уникальный стиль», — заметила Ржевская.

Справка Teleprogramma.pro

Александра Ржевская — стилист-имиджмейкер. Проходила обучение в Style hunter school по профессии имиджеолог. Также училась в Школе Шопинга и прошла курс «Стильный круиз» и «Дирекционный метод цветотипирования» Ольги Светлоградской. Уже 3 года работает по профессии.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.