Палаццо, кюлоты, клеш: какие брюки этой весной выбрали Пугачева, Водянова и другие звезды

Дизайнер Юлия Логвинова рассказала читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какие брюки выбрать в этом сезоне, какой фасон стройнит, а какой прячет изъяны фигуры.

Весна в самом разгаре, а это значит, что пора примерять на себя ультрамодные смелые образы. Хотите быть в тренде? Тогда берите пример со звездных модниц. Ранее мы уже рассказали про куртки, джинсы и обувь, которая в моде этой весной. Теперь для сайта Teleprogramma.pro раскрыла, какие брюки стоит выбрать, дизайнер Юлия Логвинова.

Она сразу отметила, что в этом сезоне наблюдается несколько модных тенденций.

брюки клеш;

кюлоты;

палаццо;

оверсайз кардиганы;

актуальные цвета: оранжевый и зеленый.

Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма давно стала для многих англичан примером элегантности. Кейт Миддлтон всегда продумывает образы до мелочей. Недавно во время тура по Центральной Америке она продемонстрировала утонченные аутфиты.

«Ни один из нарядов супруги принца не останется незамеченным. На очереди белый классический костюм с однобортным приталенным жакетом и зауженными брюками со стрелками. К монохромному комплекту Кейт подобрала ярко-оранжевую блузу и сумку ей в тон. Белые брюки — это модный must-have, который легко комбинируется и восхищает своей элегантностью. Классический фасон со стрелками — отличный вариант для любого типа фигуры», — отметила Лонгвинова.

Ольга Бузова

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова часто экспериментирует с образами. На съемках стилисты подбирают для нее актуальные луки. На одних из съемок звезда щегольнула в уютном и женственном наряде с кардиганом.

«Телеведущая продемонстрировала свой весенний аутфит. Перед своей аудиторией она красуется модными брюками прямого кроя цвета апельсина и кардиганом нежно-голубого оттенка в цветочек. Сразу хочется отметить ультрамодный оттенок брюк, оранжевый — трендовый цвет сезона, а в сочетании с голубым он смотрится свежо», — пояснила Юлия.

Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей выглядеть женственно и модно. Во время поездок на гастроли она демонстрирует яркие образы.

«Анна Нетребко славится своим чувством стиля. Она не боится экспериментов и всегда тщательно продумывает свои образы. Велюровые брюки кюлоты, как у Анны Нетребко, отличный выбор для вечера. Если боитесь ошибиться с цветами, то делайте как Анна Нетребко, отдавайте предпочтение классическим уютным цветам: бежевый, сливочный, серый или коричневый. Эти оттенки всегда выглядят дорого. Обратите внимание также на крой брюк. Такая модель подойдет высоким женщинам с пышными бедрами. Широкий крой штанин сгладит полноту и скроет некоторые недостатки ног, если они имеются», — рассказала эксперт.

Оксана Федорова

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» даже спустя 20 лет может похвастаться стройной фигурой. Она ведет концерты и посещает светские рауты.

«Оксана Федорова не так часто появляется на публике, но каждый ее выход достоин оваций. В ее образе никогда не бывает лишних деталей. Все просто и лаконично. Песочный костюм с брюками клеш и лодочки в тон. Такая модель брюк подойдет только тем, кто обладает идеальными формами и стройными ногами. Расширение, которое начинается от линии колена, подчеркивает линии фигуры», — дала оценку Лонгвинова.

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева не скрывает, что любит кэжуал стиль. В обычной жизни она чаще предпочитает носить неброские наряды. Этой весной певица уже отметилась в объемном сером свитере оверсайз и широких брюках палаццо в тон. За счет объема она выглядела еще стройнее. Также монохром сделал лук визуально дорогим и стильным.

«Даже не знаю. Удобный микс, потому что в первую очередь мне должно быть удобно и тепло. Миксую качественные дорогие вещи с качественным масс-маркетом. Также миксую бренды своих друзей. Теплые брюки сложно стильные найти, поэтому у меня больше джинс», — призналась звезда.

Наталья Водянова

Модель Наталья Водянова демонстрирует стильные образы не только на подиумах, но и в обычной жизни. Она живет в Париже, где во время прогулок хвастается женственными и элегантными нарядами.

«Наталья Водянова не может не вызывать эмоций умиления. Ее образы всегда очень легкие и стильные. Как можно сразить публику наповал? Просто надеть алый свитер и брюки палаццо с завышенной талией глубокого зеленого цвета. Наталья демонстрирует пример универсального фасона, который подчеркивает женственность образа и стройнит фигуру. И без того длинные ноги Натальи из-за визуального эффекта от этих брюк, стали еще длиннее. Не обладаете высоким ростом и модельными пропорциями? Не беда. Наденьте высокие брюки клеш, и вы преобразитесь буквально за секунду. Вдохновились им? Тогда, скорее идите в магазин и покупайте такие же брюки и яркую водолазку или свитер», — высказалась эксперт.

Алла Пугачева

Особенно любит носить брюки Алла Пугачева. Дизайнер Игорь Гуляев не раз восхищался ее аутфитами. В 72 года артистка продолжает следить за модой. Она умело скрывает изъяны фигуры и подчеркивает свои достоинства.

Также во время шопинга Алла Борисовна отметилась в узких кожаных брюках. Она сочетала их с дубленкой и шляпкой. Певица отдала предпочтение универсальному черному цвету.

Алсу

Певица Алсу с юных лет блистает на публике. Она славится своей утонченностью. В обычно жизни артистка носит не вечерние платья, а лаконичные образы. При этом звезда следит за трендами и умело их использует.

«Хрупкая Алсу часто склоняется к классическим моделям в гардеробе. На ней трендовая модель этой весны — брюки спортивного стиля. Полуприлегающий крой выгодно подчеркивает достоинства фигуры и помогает создать выразительный образ. Спортивные брюки — идеальный вариант на весну, которые должен быть в гардеробе любой модницы», — пояснила Юлия.

Лариса Долина

Певица Лариса Долина в свои 66 лет не перестает следит за собой. За последние годы она феноменально похудела и сменила гардероб на более современный.

«Лариса Долина остановила время, и в последнее время выглядит существенно моложе, чем 10-15 лет назад. Все дело в правильно подобранном стиле, уходе за собой и питании. Как оставаться модной и интересной даже в солидном возрасте? Выбирать правильный крой и цвета. Певица продемонстрировала стильный лук, на ней ультрамодные брюки палаццо припыленного сливового цвета и рубашка оверсайз. Советую присмотреться к этой модели, за счет расширения в области бедер, такие брюки подойдут любому типу фигуры, выигрышно подчеркнут линию талии и визуально вытянут силуэт», — отметила дизайнер.

Наталья Подольская

Наталья Подольская обладает стройной фигурой. Она часто выходит в свет, поэтому старается регулярно пополнять гардероб. Этой весной артистка поддержала тренд на яркие цвета. Она купила как брюки палаццо с высокой посадкой в розовом цвете, которые скрывают живот, так и длинные ультрамариновые брюки со стрелками.

«Рыжий в этом сезоне будет handmaker», — заявила жена Владимира Преснякова.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Логвинова – дизайнер, идейный вдохновитель и создатель бренда Okatava. С 2006 года является дизайнером украшений, а с 2018 разрабатывает собственные коллекции эксклюзивных сумок с ручной росписью.

Обучалась у лучших дизайнеров и художников, окончила школу Lesage в Париже, а после этого сама много лет преподавала и вела очные курсы по созданию украшений. Юлия Логвинова является финалистом конкурса «Bead dreams», призером конкурса Swarovski, неоднократным призером российских и зарубежных конкурсов.

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