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Модница недели на шоу «Маска»: как беременной Регине Тодоренко удавалось скрывать свои формы под нарядами

Модный эксперт Teleprogramma.pro Елена Бестави оценила стилистические приемы, с помощью которых Регина Тодоренко прятала округлившийся животик.

Модница недели на шоу «Маска»: как беременной Регине Тодоренко удавалось скрывать свои формы под нарядами
Регина Тодоренко на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

Под модный прицел на этот раз попала член жюри самого охраняемого проекта телеканала НТВ – шоу «Маска» Регина Тодоренко.

Регина в конце апреля во второй раз станет мамой. На протяжении нескольких эфиров «Маски» ей удавалось скрывать от окружающих свой округлившийся животик, появляясь в нарядах, которые драпировали ее фигуру.

«Рассматривая образы Регины, так и хочется сказать словами русского поэта 18 века, Ипполита Федоровича Богдановича: «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша!» И все же, некоторые особенно удались», — отметила стилист-имиджмейкер Елена Бестави.

Сошедшая с картины Яна Вермеера

Регина Тодоренко в первом же выпуске «Маски» сделала заявку на то, что в этом сезоне она будет оживлять собою знаменитые полотна. Этот образ — «Девушка с жемчужной сережкой» — копирование одной из наиболее известных картин голландского художника Яна Вермеера. Ее часто называют северной или голландской Моной Лизой.

Регина Тодоренко на шоу «Маска».
Регина Тодоренко в образе девушки с жемчужной сережкой. Фото: PR НТВ

В тот момент Регина Тодоренко еще скрывала свое интересное положение и позировала на фото, прикрыв животик.

«Очень точное попадание в образ! Мне очень нравится, что изменено цветовое решение. Стилисты смягчили яркость тонов. Слишком теплый верх на картине, при повторе в образе Регины, сделал бы ее лицо болезненно зеленым. Выбранные оттенки освежают внешность Регины. Очень удачно! 5+».

В образе княгини Юсуповой

Во втором выпуске беременная Регина Тодоренко предстала в образе княгини Юсуповой кисти Валентина Серова. Регина позволила сфотографировать себя спереди, а корсет скрыл ее изменившиеся формы.

Регина Тодоренко на шоу «Маска».
Регина Тодоренко в образе княгини Юсуповой. Фото: PR НТВ

«Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой Валентина Серова. Сложно сравнивать образ Регины с оригиналом, ведь в ней гораздо больше молодости и кокетства. Если говорить о повторении наряда, то получилось очень жалкое копирование. Взята идея черного корсета на белом платье и воплощена в слишком простых фактурах. Это скучно, на мой взгляд. 3+».

Платье, напоминающее волны бушующего моря

В следующем выпуске Регина Тодоренко удивляла образом Медузы Горгоны. Стилисты удачно задрапировали округлившиеся формы будущей мамы. Так что и на этот раз Регина смогла позировать в полный рост.

Регина Тодоренко на шоу «Маска».
Регина Тодоренко в образе Медузы Горгоны. Фото: PR НТВ

«Образ Медузы Горгоны у меня вызывает просто восторг! Платье из сияющей переливами морских глубин органзы, с драпировкой, которая напоминает волны бушующего моря. А мы знаем, что отец Горгоны — Форкий, был богом именно такого моря. Имитация змей множеством косичек. Шедеврально! 5+».

Начало новой жизни

В шестом выпуске «Маски» произошло чудо – Регина Тодоренко открыто заявила о своей беременности во время эфира НТВ. Для эффектного появления она выбрала «голое» платье с воланами.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко – девушка-весна. Фото: PR НТВ

«Голое» платье — тренд сезона. Знаете, мне этот образ напомнил картину Сандро Боттичелли «Весна». Платье словно сделано из лепестков цветущих яблонь. Начало новой жизни. Очень стильный и гармоничный образ. 5».

Орлеанская дева

В седьмом выпуске «Маски» Регина Тодоренко появилась в наряде, который подчеркнул ее изменившиеся формы. Член жюри проекта заявила, что она косплеит Орлеанскую деву Жанну д’Арк.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко в образе Жанны д’Арк. Фото: PR НТВ

«Очень интересное воплощение образа Орлеанской девы. Стальной цвет, имитация кольчуги. При этом прямой крой платья, напоминающий простую рубаху. И заметно округлившийся животик Регины! Новое прочтение истории Жанны д’Арк. 5».

Подводим итоги

На первом месте нашего модного пьедестала почета два наряда беременной Регины Тодоренко – в образе девушки с жемчужной сережкой и Медузы Горгоны.

Второе место поделили «голое» платье и наряд в стиле Орлеанской девы. На третьем – подражание княгине Зинаиде Юсуповой.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави, стилист-имиджмейкер. На протяжении десяти лет Елена Бестави благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Елена Бестави
Елена Бестави. Фото: личный архив

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беременностьЕлена БеставиМодница неделиРегина ТодоренкоСтилист Елена БеставиТретий сезон «Маски»