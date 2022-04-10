Модница недели на шоу «Маска»: как беременной Регине Тодоренко удавалось скрывать свои формы под нарядами

Под модный прицел на этот раз попала член жюри самого охраняемого проекта телеканала НТВ – шоу «Маска» Регина Тодоренко.

Регина в конце апреля во второй раз станет мамой. На протяжении нескольких эфиров «Маски» ей удавалось скрывать от окружающих свой округлившийся животик, появляясь в нарядах, которые драпировали ее фигуру.

«Рассматривая образы Регины, так и хочется сказать словами русского поэта 18 века, Ипполита Федоровича Богдановича: «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша!» И все же, некоторые особенно удались», — отметила стилист-имиджмейкер Елена Бестави.

Сошедшая с картины Яна Вермеера

Регина Тодоренко в первом же выпуске «Маски» сделала заявку на то, что в этом сезоне она будет оживлять собою знаменитые полотна. Этот образ — «Девушка с жемчужной сережкой» — копирование одной из наиболее известных картин голландского художника Яна Вермеера. Ее часто называют северной или голландской Моной Лизой.

В тот момент Регина Тодоренко еще скрывала свое интересное положение и позировала на фото, прикрыв животик.

«Очень точное попадание в образ! Мне очень нравится, что изменено цветовое решение. Стилисты смягчили яркость тонов. Слишком теплый верх на картине, при повторе в образе Регины, сделал бы ее лицо болезненно зеленым. Выбранные оттенки освежают внешность Регины. Очень удачно! 5+».

В образе княгини Юсуповой

Во втором выпуске беременная Регина Тодоренко предстала в образе княгини Юсуповой кисти Валентина Серова. Регина позволила сфотографировать себя спереди, а корсет скрыл ее изменившиеся формы.

«Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой Валентина Серова. Сложно сравнивать образ Регины с оригиналом, ведь в ней гораздо больше молодости и кокетства. Если говорить о повторении наряда, то получилось очень жалкое копирование. Взята идея черного корсета на белом платье и воплощена в слишком простых фактурах. Это скучно, на мой взгляд. 3+».

Платье, напоминающее волны бушующего моря

В следующем выпуске Регина Тодоренко удивляла образом Медузы Горгоны. Стилисты удачно задрапировали округлившиеся формы будущей мамы. Так что и на этот раз Регина смогла позировать в полный рост.

«Образ Медузы Горгоны у меня вызывает просто восторг! Платье из сияющей переливами морских глубин органзы, с драпировкой, которая напоминает волны бушующего моря. А мы знаем, что отец Горгоны — Форкий, был богом именно такого моря. Имитация змей множеством косичек. Шедеврально! 5+».

Начало новой жизни

В шестом выпуске «Маски» произошло чудо – Регина Тодоренко открыто заявила о своей беременности во время эфира НТВ. Для эффектного появления она выбрала «голое» платье с воланами.

«Голое» платье — тренд сезона. Знаете, мне этот образ напомнил картину Сандро Боттичелли «Весна». Платье словно сделано из лепестков цветущих яблонь. Начало новой жизни. Очень стильный и гармоничный образ. 5».

Орлеанская дева

В седьмом выпуске «Маски» Регина Тодоренко появилась в наряде, который подчеркнул ее изменившиеся формы. Член жюри проекта заявила, что она косплеит Орлеанскую деву Жанну д’Арк.

«Очень интересное воплощение образа Орлеанской девы. Стальной цвет, имитация кольчуги. При этом прямой крой платья, напоминающий простую рубаху. И заметно округлившийся животик Регины! Новое прочтение истории Жанны д’Арк. 5».

Подводим итоги

На первом месте нашего модного пьедестала почета два наряда беременной Регины Тодоренко – в образе девушки с жемчужной сережкой и Медузы Горгоны.

Второе место поделили «голое» платье и наряд в стиле Орлеанской девы. На третьем – подражание княгине Зинаиде Юсуповой.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави, стилист-имиджмейкер. На протяжении десяти лет Елена Бестави благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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