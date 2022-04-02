Руками сразу прикрыла: Бузова в шелковом платье на запах сверкнула прелестями на публике

Телеведущая оказалась в конфузной ситуации. К слову, на съемках не обошлось без слез.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже давно покинула шоу «Дом-2», но стала вести ряд новых проектов. Артистка не скрывает, что проводит много времени на съемке. Ольга недавно устроила себе выходной.

Она провела время с мамой, а также на несколько часов улетела на хоккейный матч в Магнитогорск. Примечательно, что после этого звезда провела несколько дней подряд на съемках шоу «Бузова на кухне».

В первый же день Ольга призналась, что поправилась. Она хочет сбросить больше пяти килограммов. Стилисты стараются скрыть все изъяны ее фигуры. Она носит комбинезоны и объемные блузки.

А вот 1 апреля артистка предстала на публике в шелковом мини-платье на запах цвета сочной травы. Бузова в студии едва не расплакалась. Однако она поспешила предупредить, что записывает просо к шоу.

А вот после работы телеведущую в гримерке ждал букет цветов в корзинке. Ольга была удивлена. Она наклонилась к цветам и засветила прелести фигуры. Артистка спешно прикрыла декольте рукой. При этом она смущенно улыбалась.

«Это мне? Серьезно? Как приятно! Спасибо большое! Ой! А сколько времени? Почти суббота», — сказала звезда.

Поклонники были восхищены ее женственным образом. Но некоторые посчитали, что наряд слишком летний. «Это халат?», «Оля, вот это ножки», «Да, поправилась сильно», «Декольте убежало», «Какая красивая», «Оля, словно дома в халатике ходит», «Такая домашняя», — стали писать пользователи Сети.

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