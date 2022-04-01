«Это цвет моей новой любви»: Виктория Боня похвасталась «стальным» прессом в сочном костюме

Модель Виктория Боня собралась в США и показала наряд, который обнажил плоский живот знаменитости.

Боня получила визу в Америку и от радости приобрела слишком открытый костюм.

«Ну что, виза в Америку получена, теперь подбираю гардероб и уже на следующей неделе лечу в Майами. Боже, столько раз там была, но радуюсь своей поездке ровно так же, как когда-то, когда летела впервые…Кстати, тогда я получила визу 14 сентября 2001 года, а это, на секунду ровно через три дня после жуткой атаки на башни-близнецы. Я думала, что мне точно влепят отказ, но судьба распорядилась иначе…», – рассказала Боня.

«Так же и в этот раз, визы дают с большим трудом в столь сложное время, а я получила с легкостью. Может поэтому я так радуюсь, а может и вовсе нет. Но факт остается фактом, я в предвкушении этой поездки. Короче, вчера нарушила свое слово, прям осознанно и вопреки всему купила себе пару нарядов в поездку. Оранжевый цвет – это цвет моей новой любви», – дополнила Виктория в личном микроблоге.

Напомним, ранее Виктория Боня показала полки в московских магазинах, заполненные туалетной бумагой и прокладками.

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