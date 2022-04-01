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«Не стоит так одеваться»: Рудова вновь огорошила своим внешним видом

Актриса примерила образ в стиле «бомж стайл».

«Не стоит так одеваться»: Рудова вновь огорошила своим внешним видом
Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Актриса Наталья Рудова любит радовать своих фанатов горячими фотографиями, где во всей красе демонстрирует свою фигуру. Но иногда и она делает исключения. На этот раз блондинка решила показать, какой наряд выбрала для весны.

В своем телеграм-канале Рудова поделилась снимком, на котором позировала в джинсовом пальто оверсайз. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер отметил, что стритстайл, или уличный стиль, очень хорошо прижился в России.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Фото: t.me/rudovanatalove

«Это удобно, а еще и модно. В сочетание с огромным оверсайзом он стал именоваться в народе как «бомж стайл». Глядя на этот лук, становится понятно почему. Все-таки последние тенденции в модной индустрии говорят о силуэтах с формами. У Рудовой шикарная фигура. Ей нигде не нужны излишние объемы. Только минимум для комфорта. Не более. Если она хотела замаскироваться от поклонников, то у нее получилось. Если это образ для подражания, то нет. Не стоит так одеваться. Это не модный оверсайз», — сказал Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер
Наз Маер. Фото: личный архив

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