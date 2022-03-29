Уикенд в России: Боня в глянцевой дубленке с голубым мехом устроила танцы с подругой

Бывшая звезда «Дома-2» приехала на несколько дней в Москву. Она похвасталась своим теплым нарядом.

Виктория Боня является медийной личностью. После участия в шоу «Дом-2» к ней пришла слава. Теперь она часто украшает обложки глянцев и посещает кинофестивали. Сама светская львица живет в Монако.

Она растит дочку Анджелину, которой исполнилось десять лет. А вот с таинственным женихом, которого она скрывала, звезда рассталась. Подруги ее уговаривают вернутся к отцу дочки Алексу Смерфиту.

Но пока Боня готовится к поездке в США. Она приехала в Россию, чтобы привести себя в порядок. Светская львица сделала маникюр, педикюр и нарастила волосы. Такж она успела сняться в телевизионных передачах.

А накануне бизнеследи увиделась с подругой. Они решили подурачиться на съемках. Виктория в серых «джинсах мамы» и черной глянцевой дубленке с голубым мехом стала танцевать прямо на кухне. Они покрасовались на камеру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие также осыпали ее комплиментами. «Шикарные красотки», «Какие сногсшибательные красотки», «Просто прелесть», «Ну дива», «А мне так нравится», «Как вы роскошно одеты», «Ну девчонки, вы зажигаете», «Вика в Москве сразу веселится», «Пришлось утеплиться! Это вам не Монако», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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