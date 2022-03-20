«Модница недели» среди звездных наследниц: дочь Маликова выглядит гармонично, а Малинина надевает все модное сразу

Многие поклонники считают красавиц из нашей подборки настоящими иконами стиля. Так ли это на самом деле, помогает разобраться модный эксперт Teleprogramma.pro. Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила образы наследниц известных семейств и почти у каждой не обошлось без промаха. Кто же из дочерей звезд может считаться самой большой модницей, к тому же наделенной чувством меры и стиля?

Александра Стриженова

21-летняя Александра Стриженова – младшая дочь известной телеведущей Екатерины Стриженовой и ее мужа, режиссера Александра Стриженова. Она – модель, гимнастка, актриса, студентка МГУ и очень модная девушка.

«Александра отдала предпочтение модному монохрому Total black. Дерзко и стильно получается сочетание в черном монохромном луке мягкости и жесткости: длинного шерстяного пальто и грубых кожаных аксессуаров: сумки и ботинок. Street style-образ скомплектован в модной минималистической манере. Но черный цвет — цвет драмы, и он требует контраста. Главное, чтобы в образе была хотя бы одна отличающаяся по цвету деталь. Черный также идеальный фон для statement-аксессуаров или красной помады. Аксессуары вообще играют огромную роль в черном монохромном образе. Можно было бы добавить черные солнечные (имиджевые) очки, как это делают француженки, добавляя лицу драмы, а образу эффекта. Если бы данный минималистичный образ был бы в сером монохроме было бы 10, а для черного не хватает контраста — 9».

Певица Шена

28-летняя дочка певицы Валерии Анна Шульгина строит музыкальную карьеру и пытается завоевать популярность поклонников под псевдонимом Шена. Как и ее звездная мама, Анна Шульгина знает толк в моде и стиле.

«Нежное платье в милый цветочек придало женственности певице Шене. Оно содержит в себе несколько модных трендов: приталенность, объемную деталь (воротник) и цветочный принт. Однако стиль образу задают аксессуары, и они должны быть в едином ключе. Шена подобрала идеальные – стильные, оригинальные очки, подходящие под прическу, с которыми, к сожалению, спорит мягкая, пушистая, утрированно женственная обувь. Нужно было бы обувью поддержать эту нотку драйва. Поэтому — 9».

Елизавета Пескова

24-летняя Лиза Пескова – дочь Дмитрия Пескова. Лиза прекрасно разбирается в моде и демонстрирует, что у нее все в полном порядке со вкусом и чувством стиля.

«Уютный образ в теплых оттенках охры идеально сочетается с цветом волос, создавая единый монохром, что визуально вытягивает и стройнит силуэт. Матовые фактуры трикотажного пончо и замшевых сапог усиливают нотку мягкости, женственности и уюта. Трикотаж в самых модных фаворитах, а фасон пончо и кейпы не выходят из моды с начала пандемии, которая в связи с отменой здороваться, ввела в моду одежду, сковывающую руки. Несмотря на объемный пончо, силуэт выглядит утонченно за счет оголенных запястьев и облегающих сапог, подчеркивающих тонкие щиколотки, плюс тонкий каблук и миниатюрная сумочка. Когда в образе одна объемная вещь, то на контрасте с ней все остальное будет казаться более стройным и хрупким. Из-под пончо выглядывает джинсовая юбка, что также добавляет образу модного градуса, поскольку деним в модных фаворитах. Придраться не к чему. Модный street style-образ стильный, гармоничный и в десяточку, 10»

Стеша Маликова

22-летняя Стефания Маликова – дочь известного музыканта Дмитрия Маликова и его жены Елены Изаксон. Стеша – выпускница МГИМО и девушка очень модная, у нее есть свой бренд одежды.

«Стеша в стиле кэжуал-шик, объединяющий в себе праздник и повседневность. Перья, имитирующие бахрому, — в тренде, как и джинсы-клеш с небольшой рванинкой. Удачно подобраны массивные серьги, которые поддерживают объемные перья и фасон-клеш. Обувь поддерживает нотку праздника, а убранные в гладкий хвост волосы — нотку повседневности. Стильно, модно, гармонично. 10 баллов»

Устинья Малинина

21-летняя Устинья Малинина – дочь известного исполнителя Александра Малинина и его жены Эммы. Девушка учится в Королевском музыкальном колледже Лондона. У Устиньи роскошные вокальные данные, а вот над стилем ей, очевидно, еще нужно поработать. Ну какие ее годы!

«Устинья облачилась в ультрамодный кэтсьют, который считается одним из самых модных предметов гардероба 2022 года. Кэтсьют — облегающий комбинезон, который официально становится одеждой для эффектных появлений на публике. Поэтому образ однозначно модный, но домашний, не завершенный для выхода куда-либо. Сейчас в моде не столько конкретные вещи, сколько стиль и манера комплектации. В данном случае просто надета модная вещь. Не понятен стиль образа и выбор сумочки. 8 баллов».

Подводим итоги

На верхней ступени модного пьедестала почета сразу две девушки. Первого места за свои стильные образы удостоены Елизавета Пескова и Стефания Маликова. На вторую ступень поднимаются тоже две красавицы – «серебро» поделили Александра Стриженова и певица Шена. На третьей строчке нашего модного рейтинга – Устинья Малинина.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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