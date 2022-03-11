Никита — в Малых Бережках, а Дени? Где внуки Пугачевой расслабляются вдали от городской суеты

На днях Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками после того, как появились слухи о том, что она уехала в Израиль. Также сообщалось, что певица вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным сняла трехэтажный особняк с бассейном в небольшом городке Кесария. Примадонна подтвердила, что действительно покинула Россию и находится за границей, но где именно, говорить не стала. Артистка подметила, что уехала из страны только на каникулы ну и для того, чтобы подлечиться. Ни о какой эмиграции речи идти не может. Певица заверила, что обязательно вернется обратно на родину.

Кстати, старшие внуки Примадонны тоже любят отдохнуть вдали от суеты мегаполиса. Сайт Teleprogramma.pro узнал, где наследники именитой династии расслабляются в отпуске. Никита Пресняков давно приглядывает за дачей своей именитой бабушки на Истре. В Малых Бережках у Аллы Борисовны есть огромный дом. Здесь Никита вместе с женой моделью Аленой Красновой часто устраивает тематические вечеринки, собирая друзей за городом. Кстати, со своей будущей женой Пресняков был соседом по даче. Так, дом Алены находится в 500 метрах.

В отличие от старшего брата Никиты Преснякова, второй сын певицы Кристины Орбакайте особняк в Малых Бережках своим родовым гнездом, кажется, не считает. Зато Дени Байсаров частый гость в подмосковном замке в деревне Грязь. В особняке Примадонны у сына Кристины есть даже своя отдельная спальня. Именно Дени певица могла бы доверить свой замок, пока сама находится в отъезде с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой.

Дени Байсаров прекрасно поладил с детьми своей именитой бабушки. Даже его старший брат Никита как-то подметил, что двойняшки больше привязаны к Дени. Иногда Лиза и Гарри путают сыновей Кристины Орбакайте. По словам Никиты, малышня часто обращаются к нему, как к Дени. Кстати, двойняшки не знают, кем им приходятся внуки Примадонны. Взрослые не хотят, чтобы дети запутались в родстве. Ведь по сути, Гарри и Лиза стали для Никиты и Дени тетей и дядей.

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