Какие остромодные джинсы этой весной носят Водянова, Пугачева и другие звезды

Дизайнер Юлия Логвинова рассказала читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какие джинсы стоит купить в этом сезоне.

К любому пальто или куртке не только нужно подобрать обувь, но и платье, а может юбку или брюки. Однако из года в год самой практичной вещью остаются джинсы. О том, какие фасоны в моде этой весной поведала для читателей сайта Teleprogramma.pro дизайнер Юлия Логвинова.

«Правильные джинсы помогут сформировать базу модного гардероба, поэтому их выбор — это очень важное дело для любой модницы. В этом сезоне все знаменитые дизайнеры выпускают на подиум моделей в очень широких джинсах, которые совершенно свободно сидят на фигуре. Что касается длины брюк из денима — она может быть разной, но новым трендом являются удлиненные модели, которые буквально лежат на полу. Актуальными также будут модели с большим и маленьким отворотом снизу, а также рваным или ассиметричным краем. Выходят из моды зауженные модели джинсов, скинни, чересчур рваные джинсы и обилие неактуального декора», — пояснила Юлия.

Алсу

Знаменитая певица Алсу в свои 38 лет может похвастаться стройной фигурой. Она часто выходит в свет. Но в ее гардеробе есть не только вечерние платья, но и современные стильные образы.

«Очень изысканно и утонченно выглядит в свободной модели джинсов классического синего цвета с модным широким отворотом снизу. Певица скомбинировала джинсы с женственной объемной блузкой и акцентировала талию с помощью стильного ремня Chanel. Весь аутфит выстроен в модной тенденции объемного контраста. Объемный низ гармонирует с объемным верхом, на фоне этого талия кажется миниатюрной. Отличный пример как носить джинсы даже на официальное мероприятие. К слову, такие джинсы идеально подойдут девушкам, которые хотят визуально скорректировать фигуру, вытянуться и удлинить ноги», — отметила эксперт.

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина не скрывает, что любит пополнять гардероб. Она не раз отмечала, что любит изысканность и стиль. Поэтому порой телеведущая прибегает к услугам стилистов.

«Отлично встроила в свой образ модные свободные джинсы актуальной длины 3\4, надев их с изящным белоснежным топом и туфлями на высоком каблуке. Образ в стиле „casual“ очень универсален и подходит как для прогулки с друзьями, так и для вечернего ужина, если дополнить его ярким пиджаком оверсайз», — дала совета Логвинова.

Но не всегда телеведущая выбирает удачные наряды. В ее гардеробе есть джинсы, которые уже выходят из воды. К примеру, джинсы-бананы с резинкой.

«Зауженные книзу бананы в сочетании с пуховиком стоит оставить в прошлом. Подобная свободная модель, конечно, еще не стала полным антитрендом, но приобретать такие джинсы для будущего сезона точно не стоит», — пояснила эксперт.

Наталья Водянова

Уже давно Наталья Водянова стала кумиром миллионов девушек. Модель живет в Париже, где любит щегольнуть в нарядах от кутюр. Но в повседневной жизни ее можно увидеть и в лаконичном пальто с джинсами.

«Выбрала для прогулки по городу джинсы прямого силуэта с небольшими потертостями. Классический лук стильно смотрится с черным пальто и грубыми ботинками. Сдержанный образ подчеркивает стройную фигуру и длинные ноги даже без каблуков. Это отличный вариант для худеньких и высоких девушек, а вот невысоким девушкам с таким вариантом следует быть осторожнее, при низком росте такие джинсы прибавляют лишние килограммы в области бедер и визуально делают ягодицы тяжелее», — рассказала Юлия.

Клава Кока

Клава Кока стала кумиром молодежи. Она не боится экспериментировать с имиджем. Ее наряды всегда броские и с изюминкой.

«Выбрала очень яркий образ с джинсами для участия в шоу «Вечерний Ургант». Девушка надела белые джинсы свободного покроя с двойной молнией-обманкой и скомбинировала их с укороченной курткой яркого цвета. Образ выглядит модно и по-весеннему, это отличный вариант для тех, кто любит выглядеть стильно. К белому цвету я тоже советую присмотреться — это тренд грядущего сезона», — высказалась эксперт.

Ольга Бузова

Знаменитая телеведущая предпочитает одеваться женственно. Она также любит носить наряды, которые привлекают к ней внимание.

«Ольга Бузова подобрала удачный и актуальный образ. Она стильно сморится в широких джинсах-трубах светло-синего цвета, которые отлично гармонируют с обычными кроссовками и приталенным бежевым жакетом. Такой наряд смотрится дорого и не скрывает, а только подчеркивает достоинства ее фигуры: узкую талию и тонкий силуэт. Максимально широкие и максимально длинные — самые модные модели сезона», — отметила Юлия.

Но и у Ольги тоже бывают промахи. Она носит на съемках разные наряды, порой ей предлагают джинсы с узорами. Но такие фасоны уже не актуальны.

«На этом фото представлен явный антитренд и устаревшая модель, украшенная яркими аппликациями с мультяшными персонажами. Конечно, правильный декор или принт на джинсах допускается и в этом году, но точно не в подобном стиле», — пояснила эксперт.

Анастасия Шубская

Жена хоккеиста Александра Овечкина славится своей элегантностью. Анастасия Шубская мама двоих детей, но при этом может похвастаться стройностью. Ее образы всегда минималистичные и сдержанные.

«Приталенные джинсы, расширяющиеся к низу — это абсолютный тренд. Высокая посадка скрывает недостатки и делает фигуру более женственной. Джинсы-клеш с высокой талией визуально удлиняют ноги. Подходят как на невысокий рост, так и длинноногим модницам», — пояснила Логвинова.

Вера Брежнева

Вера Брежнева много лет выступает на сцене. Поклонники привыкли видеть ее в роскошных платьях. Но в обычной жизни она носит наряды приглушенных тонов или выбирает удобные луки в стиле кэжуал. Певица предпочитает добавлять нотку женственности в свои образы.

«Тоже хороший выбор модели. Свободные джинсы белого цвета остаются актуальными и в этом году, но точно не могут претендовать на звание модной новинки», — высказалась эксперт.

Алла Пугачева

Примадонна в свои 72 года может похвастаться стройностью. Она следит за трендами и часто пополняет гардероб дизайнерскими нарядами. На встрече с внуком Дени Байсаровым она удивила поклонников современным луком.

«Стильно, современно и соответствует всем последним трендам! В спортивный образ гармонично вписываются светло-голубые джинсы со средней посадкой, а в сочетании с грубыми ботинками аутфит звезды выглядит актуально и дерзко. Советую присмотреться к такому варианту тем, кто любит спортивный и расслабленный стиль. Зауженные джинсы будут отлично смотреться с объемным верхом. В образ идеально впишется теплое худи, кардиган или толстовка», — считает Логвинова.

Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко не обладает идеальной фигурой. Однако певица умело маскирует изъяны с помощью нарядов. В ее распоряжении есть огромная гардеробная. Она носит джинсы слегка зауженные, но при это свободного кроя. Нетребко сочетает их со свитерами, жилетками и другими нарядами.

Кети Топурия

Солистка группы «А’Студио» славится и своим вокалом, и чувством стиля. Она умело подбирает себе образы. На сцене певица часто предстает в нарядах, которые имеют необычный фасон.

В обычной жизни артистка предпочитает лаконичные и выдержанные образы. Она уже обзавелась твидовым жакетом, который в моде в этом сезоне. Также звезда носит джинсы небесно-голубого цвета.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Логвинова – дизайнер, идейный вдохновитель и создатель бренда Okatava. С 2006 года является дизайнером украшений, а с 2018 разрабатывает собственные коллекции эксклюзивных сумок с ручной росписью. Обучалась у лучших дизайнеров и художников, окончила школу Lesage в Париже, а после этого сама много лет преподавала и вела очные курсы по созданию украшений. Юлия Логвинова является финалистом конкурса «Bead dreams», призером конкурса Swarovski, неоднократным призером российских и зарубежных конкурсов.

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