Твидовые жакеты, комбинезоны, пальто: Водянова продемонстрировала модные наряды сезона

Стилист и имиджмейкер Елена Бестави рассказала сайту Teleprogramma.pro об особенностях стиля Натальи Водяновой. Эксперт также раскрыла образы звезды, которые соответствуют всем трендам.

Наталья Водянова уже больше двадцати лет строит карьеру в модной индустрии. Она дружит с именитыми дизайнерами и регулярно появляется на светских раутах.

Российская модель успевает заниматься благотворительностью, путешествовать и воспитывать пятерых детей. Наталья не скрывает, что стала не только знаменитой, но и богатой. К тому же, она счастлива в отношениях с миллиардером Антуаном Арно. Они живут в Париже.

Водянова носит люксовую обувь и наряды. На день рождения модельеры дарят ей новые луки из последних коллекций. Для сайта Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Елена Бестави оценила образы знаменитой модели.

Повседневный стиль

«Наталья Водянову — воплощение женственности и элегантности. Работа на подиуме научила ее грамотно использовать различные стили в зависимости от посещаемых мероприятий. Основа ее гардероба на каждый день это casual. Она великолепно миксует классический стиль с натуральным и спортивным», — отметила Бестави.

Обычно модель даже для прогулок с собакой наряжается. Она признавалась, что во Франции принято наряжаться, даже если просто идет вынести мусор. Водянова обладает стройной фигурой, поэтому часто выбирает облегающие наряды. Например, платье на молнии цвета хаки с принтом в клетку. Она сочетала наряд с ботильонами.

Также Наталья любит классические сдержанные наряды. Она предугадала тренд на твид, поэтому уже обзавелась твидовым жакетом и показала, как его можно носить, чтобы лук не был скучным.

«Брюки цвета хаки с модными накладными карманами и твидовый жакет с водолазкой цвета «шоколад» — образ не только комфортный, но и трендовый. Тоже самое можно сказать о комбинезоне. Здесь, чтобы образ был не скучным, Наталья добавляет яркую сумку», — отметила Елена.

К слову, яркие сумки — излюбленный прием модели. Водянова также носит комбинезоны в расцветке с модной клеткой. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и вытянул силуэт. А так как цвет комбинезона неброский, она выбрала сумку голубого оттенка. Образ сразу стал более весенним и интересным. У светской львицы обычно нюдовый макияж и распущенные волосы, так как она поддерживает тренд на натуральность.

Вечерние образы

Так как Наталья модель, то она регулярно оказывается в центре внимания. Ее приглашают на светские рауты, показы и премии. Зачастую ее сопровождает муж Арно. Водянова старается выглядеть элегантно. Она учитывает статус мероприятия, когда выбирает образ.

Так на вечеринке Водянова может появиться в ультракоротком платье. Она любит необычные фасоны, поэтому на пати появилась в голубом мини-платье с перьями и стразами. Лук дополнила простая мини-сумка, чтобы не перегружать лук.

А вот на светском ужине с друзьями многодетная мама отметилась в мини-платье сдержанного серого цвета с рюшами. Образ она дополнила алой помадой. Наряд с пайетками и расцветки омбре подчеркнул ее женственность. Она также выбрала босоножки на шпильке и сумку-шар. Модель смогла повеселиться на мероприятии и выглядеть ультрамодно на снимках, будто сошла с обложки глянца.

На более светском рауте Водянова обычно появляется в элегантных и минималистичных нарядах. К примеру, она носит платье-пальто макси глубокого синего цвета. Модель дополнила лук перчатками и сумкой. Высокий хвост и макияж с акцентом на глаза завершили ее вечерний образ. Для колорита она добавила сапоги-чулки на каблуке. Наталья ни на одном мероприятии не остается без комплиментов.

Когда она выходит в свет с Арно, то зачастую выглядит романтично. На одном из показов она появилась в пудровом платье с открытыми плечами и плетеной сумкой Dior. Она надела туфли-лодочки, подчеркнув тонкие щиколотки.

«Фигура Натальи позволяет ей надевать как мини, так и макси. Для вечеринок она может выбрать короткие платья яркого бирюзового цвета, либо украшенного блестками, при этом выглядеть озорной девчонкой. А для более официальных мероприятий она надевает драматическое платье-пальто темно-серого цвета, что добавляет ей статусности», — пояснила Бестави.

Весенние наряды

Когда наступает весна Наталья демонстрирует актуальные наряды для прохладной погоды. Ее можно увидеть в лаконичном пальто изумрудного цвета. Она сочетает его с высокими сапогами с квадратным мысом. Модель отдает предпочтение практичным нарядам. При этом она всегда делает акцент на женственности.

Но порой Наталья добавляет и ярких красок. Она предпочитает выбирать одну акцентную деталь. Так для выхода в свет модель облачилась в алое пальто и ботинки с разрезами. Кроме верхней одежды ее наряд был черным, что и позволило образу выглядеть гармонично.

«Конечно же она знает, что яркие цвета фавориты этого сезона. Именно поэтому ее выбор — алое пальто, создающее настроение. Расклешенный крой задает игривое настроение. А вот второе пальто, видимо для более серьезных выходов, прямого силуэта, глубокого зеленого оттенка. Я бы добавила синевы, чтобы он стал Harbour Blue, модным цветом этого сезона», — отметила эксперт.

В России даже зимой может идти снег. Тогда на заметку можно взять пример Натальи, когда она вышла гулять в современной экошубке. Она также надела на голову платок, который уже второй сезон вытесняет шапки и кепки.

«Конечно же, Наталья не обходит своим внимание модные шубки из искусственного меха. Она с удовольствием сочетает свою шубку с пуховым платком, не теряя элегантности. Его можно заменить на шелковый, сделав образ ближе к классическому», — поделилась Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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