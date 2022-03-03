«Строгий дресс-код»: Кейт Миддлтон в эффектном двубортном платье-пальто вышла в свет

Кейт Миддлтон – большая поклонница различных пальто. В ее гардеробе можно найти самые разные варианты, отличаются они, в основном, только по цвету. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Алсу Арна отметила, что все они идеально подчеркивает ее статус и фигуру.

«Хочу заметить, что у Кейт в гардеробе подавляющее большинство двубортных пальто. Именно такая модель – платье-пальто – присутствует как в зимних, так и в летних, и демисезонных вариантах. Образ, который мы видим, дополнен туфлями-лодочками и черной сумкой – это строгий дресс-код.

Добавлю, что фасон подходит по фигуре, подчеркивает стройность герцогини. В принципе, при росте 175 см сложно испортить фигуру чем-либо», — отметила Алсу Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.