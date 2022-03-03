Бадлон в тон пальто и черные джинсы: Кейт Миддлтон показала, как визуально сделать фигуру стройнее

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Уэльсе с рабочим визитом. Герцоги Кембриджские отметились на козьей ферме, а также на самом большом рынке, где поговорили с предпринимателями.

Кейт вышла в свет в пальто в глубоком зеленом цвете с оттенком хаки и водолазкой в тон. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Александра Ржевская отметила, что выбор не так прост, как кажется, ведь у Кейт такой же цвет глаз, что добавляет им выразительности. ⁣⁣⠀

«Что бы подчеркнуть свою стройную фигуру, герцогиня дополнила бадлон прямого кроя черными джинсами-скинни и ботильонами на каблуке в тон. Даже в таком сочетании ее образ не выглядит вульгарным, как раз за счет сдержанной цветовой гаммы», — сказала Ржевская.

По мнению эксперта, отсутствие ярких деталей и сложных приемов психологически располагает к себе «подданных» герцогини при встрече.

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«Милой деталью аутфита стал цветок нарцисса – символ Уэльса, что сделало весь образ особенно очаровательным», — добавила стилист-имиджмейкер. ⁣⁣⠀

Справка Teleprogramma.pro

Александра Ржевская — стилист-имиджмейкер. Проходила обучение в Style hunter school по профессии имиджеолог. Также училась в Школе Шопинга, прошла курс «Стильный круиз» и «Дирекционный метод цветотипирования» Ольги Светлоградской. По профессии работает три года.

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