Любимый модный прием: Кейт Миддлтон в пальто и водолазке одного оттенка вышла в свет

Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в Уэльс с рабочим визитом. Они побывали на козьей ферме Пант, где во время экскурсии обсудили проблемы, с которыми сталкиваются фермеры. А позже прибыли на рынок Абергавенни, где пообщались с местными фермами и рассмотрели весь ассортимент товаров.

Для визита к предпринимателям Кейт надела приталенное пальто цвета темно-зеленого оттенка и джинсы скинни. Наряд дополнила водолазкой в тон пальто — любимый модный прием герцогини, который в прошлом сезоне был очень актуальным среди модниц. Образ завершила серьгами Spells of Love за 80 долларов (8600 рублей). Об этом пишет townandcountrymag.

Напомним, на днях Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали с рабочим визитом в Дании. Там они посетили офис Lego, где герцогиня призналась, что мечтает о четвертом ребенке.

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