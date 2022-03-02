«Основной комплект из двух цветов»: Кейт Миддлтон показала, как принт пье-де-пуль поможет сделать наряд интереснее

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям со своим старшим сыном принцем Джорджем посетили матч по регби в рамках Кубка шести наций. На стадионе герцогиня Кембриджская отметилась в сдержанном образе. Ее наряд разобрала эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Мария Рябова.

Она отметила, что обычно на трибунах такого уровня существует дресс-код, но Кейт — патрон английского футбольного союза регби, поэтому сдержанный образ вполне оправдан.

«Несмотря на то, что основной комплект состоит всего из двух цветов, принт пье-де-пуль делает его интереснее. Кейт добавила шарф — знак поддержки команде фавориту и завершила образ скромными серьгами. Стоит добавить, что пальто все-таки хочется укоротить или наоборот сделать чуть длиннее. Герцогиня прекрасно справилась с ролью официального представителя и фаната в одном лице», — сказала Рябова.

больше по теме Смелый красный: Кейт Миддлтон блистала в твидовом пиджаке Zara за 7 тысяч рублей Герцогиня Кембриджская уже надевала этот наряд в прошлом году.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Обучение: школа шопинга, Школа модных профессий, эксперт в вопросах делового и светского протокола. Работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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