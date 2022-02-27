Смелый красный: Кейт Миддлтон блистала в твидовом пиджаке Zara за 7 тысяч рублей

Герцогиня Кембриджская уже надевала этот наряд в прошлом году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали с рабочим визитом в Дании. В Копенгагене они посетили офис компании Lego, куда герцогиня пришла в строгом, но притягивающем взгляды наряде.

будущая королева выбрала красный твидовый пиджак Zara с золотыми пуговицами, белую блузу и черные классические брюки. Образ дополнила остроносыми туфлями на шпильке и черной сумочкой. Об этом пишет hellomagazine.com.

Стоит отметить, что в этом пиджаке, стоимость которого составляет 60 фунтов стерлингов (порядка 7 тысяч рублей), Кейт уже выходила в свет. В прошлом году она посетила один из матчей чемпионата Европы, когда на стадионе играла сборная Англии.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.