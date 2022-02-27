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Черно-белая клетка: Кейт Миддлтон появилась на спортивном турнире в элегантном наряде

Герцоги Кембриджские посетили матч по регби.

Черно-белая клетка: Кейт Миддлтон появилась на спортивном турнире в элегантном наряде
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Накануне герцоги Кембриджские посетили матч по регби в рамках Кубка шести наций. Игра на стадионе Твикенхем прошла между сборными Англии и Уэльса.

На трибунах Кейт Миддлтон и принц Уильям появились в компании своего старшего сына принца Джорджа. Британцы отметили, что королевский наследник изменился – он повзрослел.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж
Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж. Фото: Global Look Press

Для выхода в свет Кейт выбрала черно-белый блейзер в ломаную клетку Holland Cooper с большими золотыми пуговицами. Его она надела поверх черной водолазки. Образ завершила укороченными брюками и красно-синим шарфом в стиле регби. Об этом пишет harpersbazaar.com.

Напомним, накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям с рабочим визитом посетили Данию. Будучи в офисе Lego герцогиня призналась, что мечтает о четвертом ребенке.

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