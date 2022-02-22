Просто хит: Бородина отметилась в джинса-бананах и золотистом пуховике Louis Vuitton за 300 тысяч рублей

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она прославилась, когда стала ведущей «Дома-2». Ксения не скрывает, что раньше также подрабатывала в качестве диджея.

Но теперь она может похвастаться большими гонорарами. Телеведущая зарабатывает также в соцсетях. Она регулярно ездит на моря и путешествует. Звезда любит покупать дорогостоящие обновки себе и дочкам: Марусе и Теоне.

После развода с Курбаном Омаровым Бородина предпочитает вести активный образ жизни. Почти каждый вечер она веселится с подругами, посещает театры и светские рауты.

Также в ее гардеробе появилось еще больше обновок. На этот раз телеведущая покрасовалась в пуховике-дутике золотистого цвета с капюшоном и круговой молнией. Она сочетала его с джинсами-бананами и кроссовками.

Примечательно, что Ксения была без укладки и макияжа. Она собралась на тренировку по фигурному катанию.

«Тетя Капусточка готова выходить из дома. Сегодня на чиле, на расслабоне», — заявила звезда.

К слову, такой пуховик стоит немалых денег. Его цена около 300 тысяч рублей. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие адресовали ей комплименты. «Какая вы классная», «Ну просто прелесть», «Очень круто выглядите», «Такой пуховик роскошный», «Вам идет все», «Джинсы сидят бесподобно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале